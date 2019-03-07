Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rusya’dan satın aldığımız S-400 Hava Savunma Sistemleri’nin teslim tarihini açıkladı.

"Türkiye'nin sınırlarında tehdit var"

Bizi zerre kadar tanıyan birisi varsa dünyada eğer bu millete bir şeyi yaptırmak istemiyorsanız sakın ola ki tehdit dilini kullanma der. Tehdit diline boyun eğen bir millet değiliz biz. Kurtuluş savaşındaki ortamı hatırlayın.

Tehdit diliyle değil Türkiye kararını verirken sadece kendi çıkarlarını düşünür ve Türkiye de onu yapıyor. Şimdi NATO’ya baktığınız da onlar da aynı şeyi açıklıyor. Bunun örnekleri de var Yunanistan S-300’lerle ilgili efendim teknoloji farklıymış. Güldürmeyin bizi… Bugün imza attık ertesi gün imzamızı geri aldık böyle bir ülke değiliz biz attığımız imzanın arkasında dururuz. Türkiye’nin sınırlarında tehdit vardır. Bunun için de gereken yapılmıştır.

S-400'lerde ilk teslimat Temmuz'da

Türkiye artık teknolojiyi sadece kullanan bir ülke olamaz işbirliği yapacaksak teknoloji transferi de olmak zorundadır. Biz ne dediysek olmaz dediler. Ne yapmamızı istiyorsunuz. Türkiye’de döndü bunlar olmayınca S-400’lere döndü. Bu da tüm dünyanın gözü önünde konuşulan bir karardır. İlk teslimatı da Temmuz’da almayı düşünüyoruz.