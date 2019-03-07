0553 313 94 23

Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, S-400 Hava Savunma Sistemleri'nin ilk teslimatının Temmuz'da gerçekleşeceğini açıkladı.

07 Mart 2019 Perşembe 11:21
Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rusya’dan satın aldığımız S-400 Hava Savunma Sistemleri’nin teslim tarihini açıkladı.

İşte Fuat Oktay'ın S-400 açıklaması;

"Türkiye'nin sınırlarında tehdit var"

Bizi zerre kadar tanıyan birisi varsa dünyada eğer bu millete bir şeyi yaptırmak istemiyorsanız sakın ola ki tehdit dilini kullanma der. Tehdit diline boyun eğen bir millet değiliz biz. Kurtuluş savaşındaki ortamı hatırlayın.

Tehdit diliyle değil Türkiye kararını verirken sadece kendi çıkarlarını düşünür ve Türkiye de onu yapıyor. Şimdi NATO’ya baktığınız da onlar da aynı şeyi açıklıyor. Bunun örnekleri de var Yunanistan S-300’lerle ilgili efendim teknoloji farklıymış. Güldürmeyin bizi… Bugün imza attık ertesi gün imzamızı geri aldık böyle bir ülke değiliz biz attığımız imzanın arkasında dururuz. Türkiye’nin sınırlarında tehdit vardır. Bunun için de gereken yapılmıştır.

S-400'lerde ilk teslimat Temmuz'da

Türkiye artık teknolojiyi sadece kullanan bir ülke olamaz işbirliği yapacaksak teknoloji transferi de olmak zorundadır. Biz ne dediysek olmaz dediler. Ne yapmamızı istiyorsunuz. Türkiye’de döndü bunlar olmayınca S-400’lere döndü. Bu da tüm dünyanın gözü önünde konuşulan bir karardır. İlk teslimatı da Temmuz’da almayı düşünüyoruz.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:21
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  2. S-400 Hava Savunma Sistemleri
  3. S-400'ler ne zaman teslim edilecek
  4. hava savunma sistemi
  5. açıklama
  6. Türkiye
  7. Rusya
  8. NATO

YORUM YAZ

  • salıh demirsalıh demir1 sa önce
    boyun egenaynı kafırlerle beraberdırtürk mılletı boyun egmez egmeyecegını bıldıklerı içintehdıtleekonomı ıle korkutuyorlar şunlaraşu inçırlıgıkapatın kı görsunler boyun nasıl ambargo konurbılsınlerfıravunler
  • Gören GözGören Göz1 sa önce
    ABD bin s 400 lere bu kadar şiddetli tepki vermesinin tek sebebi olabilir ,demek iileride ABD bin Türkiye ye karşı bir saldırı hazırlığı var ve Türkiye bu saldırıyı ancak S 400 lerle püskürtebilir çünkü s400 ler savunma silahıdır saldırı silahı değil. Kesinlikle Türkiye bu alımdan asla ve asla vaz geçmemelidir.
  • Tuna orhan Tuna orhan 1 sa önce
    iste bu kadar sayin bakanim demek istiyorlarki almayin biz sizi kolay vura bilelim kahbe bunlar. Türkün gucunu gosterin lüften öleceksek erkek gibi ölelim

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Iğdır’da uzman çavuş kazara vuruldu
  1. Iğdır’da uzman çavuş kazara vuruldu
  2. Siverek İdare Binası hizmete sunuldu
  3. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
  4. Alanya’da jandarmadan öğrencilere..
  5. Konya’da çocukların fener alayı..
  6. Çocuk işçiliği ile mücadele toplantısı..
  7. Kahire'nin batısında 7 militan öldürüldü
  8. Kılıçdaroğlu: "Muhtarlar bu toplumun..
  9. "Garanti ile Geleceği Kodla"..
  10. Cizre’de üstyapı çalışmaları devam..
  11. "Vapurdan Tramvaya ücretsiz aktarma"..
  12. AUSDER zirvesinden Kocaeli ödülle döndü
  13. Şimdi Bursa ve Gaziantep zamanı
  14. Şehzadeler’den amatör spora 151 bin..
  15. Çorlu’da Kablo Teknolojileri..
  16. Osmangazi’de aşıklar gecesi
  17. MSÜ başvurularında ikinci şans
  18. Antalya'daki yerleşik yabancılar..
  19. Tercan Belediyesi son meclis..
  20. Genç, Trabzon’dan rekor oy bekliyor
  21. FÜ ile İŞKUR arasında iş birliği..
  22. MTDF Başkanı Öter’den 8 mart açıklaması
  23. Yaşadıklarımızın hikmeti nedir?
  24. MESO’dan kadın üyelere hediye yağmuru
  25. Antalya turizm sektörü Berlin’e..
  26. Bylock kullanan karı koca FETÖ’den..
  27. Zekeriya Öz'ü aklayan eski Yargıtay..
  28. Arabulucu Türkiye
  29. Kader mahkûmlarını yeniden topluma..
  30. Milletvekili Fırat 8 Mart Kadınlar..
Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık
Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık
35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar

Günün Karikatürü

7 Mart 2019
Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
Patriot resti ABD'yi çıldırttı!