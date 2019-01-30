Flaş gelişme! Mbaye Diagne Galatasaray'da
Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray, Kasımpaşa'da forma giyen Mbaye Diagne ile anlaşma sağladı.30 Ocak 2019 Çarşamba 02:44
Galatasaray, ara transfer döneminin sona ermesine sayılı saatler kala forvet krizini çözdü.
Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; sarı kırmızılılar, ilk yarının gol kralı Mbaye Diagne için Kasımpaşa ile 12.8 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Öte yandan Galatasaray, 2018-19 sezonu sonunda şampiyonluğa ulaşması halinde Kasımpaşa'ya 500 bin euro'luk bonus ödeyecek.
Sarı kırmızılı formayı giyecek olan Diagne, kısa zaman içinde resmi imzayı atacak.
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