Flaş gelişme! Mbaye Diagne Galatasaray'da Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray, Kasımpaşa'da forma giyen Mbaye Diagne ile anlaşma sağladı.

Galatasaray, ara transfer döneminin sona ermesine sayılı saatler kala forvet krizini çözdü. Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; sarı kırmızılılar, ilk yarının gol kralı Mbaye Diagne için Kasımpaşa ile 12.8 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Öte yandan Galatasaray, 2018-19 sezonu sonunda şampiyonluğa ulaşması halinde Kasımpaşa'ya 500 bin euro'luk bonus ödeyecek. Sarı kırmızılı formayı giyecek olan Diagne, kısa zaman içinde resmi imzayı atacak.

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