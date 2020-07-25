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Dünya

Flaş gelişme! İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyorlar

Polonya, Türkiye’de de büyük tepki çeken İstanbul Sözleşmesi’nden çekiliyor. Sağcı hükümet İstanbul Sözleşmesi’nin zararlı ideolojik unsurlar içerdiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 23:37:00 -
Flaş gelişme! İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyorlar

Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi’nin, okullarda çocuklarda 'toplumsal cinsiyetin' anlatılmasını öngörmesinin ailelerin haklarını ihlal ettiğini belirtti.

“İstanbul Sözleşmesi zararlı ideolojik unsurlar içeriyor”

Polonya Adalet Bakanı, gelecek hafta Çalışma ve Aile Bakanlığı’na talep göndererek İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme sürecini başlatacaklarını bildirdi. Ziobro, “Sözleşme zararlı olarak gördüğümüz ideolojik unsurlar içeriyor” dedi.

Hükümet sözleşmenin dine saygı göstermediğini belirtti.

Hukuk ve Adalet Partisi, kadınların korunması için ülkenin kendi yasalarının daha etkili olduğunu ifade ederek, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkabileceklerinin sinyalini vermişti.

Aralarında Macaristan ve Bulgaristan’ın olduğu altı AB üyesi ise İstanbul Sözleşmesi’ni henüz onaylamış değil.

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