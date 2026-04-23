Flaş gelişme… Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı kuruldu!
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü altında 7 ayrı Daire Başkanlığı kuruldu.
Adalet Bakanlığı bünyesinde yeni kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın, faili meçhul soruşturmalarında soruşturma birimleri arasında koordinasyonu sağlayacağı bildirildi.
BAKAN GÜRLEK İŞARETİ VERMİŞTİ
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kabine Toplantısı sonrasında Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulunarak, faili meçhul kalmış tüm dosyaların özel birim tarafından yeniden inceleneceğini söylemişti.