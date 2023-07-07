Flaş gelişme! Erdoğan imzaladı! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Kamunun ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hazırlanan 1,1 trilyon TL'lik ek bütçe Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Ek bütçede en büyük ödenek 482,2 milyon TL ile AFAD'a ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle yapılan harcamalar başta olmak üzere kamu idarelerinin ödenek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla ek bütçe hazırlandı.

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En büyük ödenek Afad'a ayrıldı

Ek bütçenin büyüklüğü 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin TL olarak belirlendi. Bütçede en yüksek ödenek 482,2 milyar TL ile AFAD'a ayrıldı.