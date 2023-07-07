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Gündem Flaş gelişme! Erdoğan imzaladı! Tüm Türkiye’ye duyuruldu
Gündem

Flaş gelişme! Erdoğan imzaladı! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Yeniakit Publisher
2023-07-07 18:06:00 -
Flaş gelişme! Erdoğan imzaladı! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Kamunun ödenek ihtiyaçlarını karşılayacak 1,1 trilyon TL'lik ek bütçe Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

 

 

Kamunun ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hazırlanan 1,1 trilyon TL'lik ek bütçe Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Ek bütçede en büyük ödenek 482,2 milyon TL ile AFAD'a ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle yapılan harcamalar başta olmak üzere kamu idarelerinin ödenek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla ek bütçe hazırlandı.
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En büyük ödenek Afad'a ayrıldı

Ek bütçenin büyüklüğü 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin TL olarak belirlendi. Bütçede en yüksek ödenek 482,2 milyar TL ile AFAD'a ayrıldı.

 

 

 

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Yorumlar

Antep

Ülke yangın yeri iğneden ipliğe her şeye zam geldi.haber yapamadiniz.turkiye süper güç ama asgari ücretten aldığı üç kuruş emekli maaşıyla geçinmeye çalışan insanların üstüne vergi üstüne vergi bindirdiler.ama sitenizde haber bile olmadı lafa gelince hepimiz Müslümanız.oyle ya

Bende emekliler için güzel bişey imzaladı sanmıştım

Ne seçim vaatleri vardı,,,, hayali bile güzeldi be,,, üstelik yıllardır her altı ayda hayal olduğu suratımıza ÇARPILSA bile,,, umut işte,,, fakirin ekmeğiymiş,, ve elimizden almaya güçlerinin yetmiyeceği tek şey..... UMUT,
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