  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Düşen maskeleri görün Batı şakşakçıları! Soykırıma ses çıkaran Maka Dakhil kovuldu

Sedat Peker'den dikkat çeken Ali Yerlikaya hamlesi! Herkes şaştı kaldı

Merkez Bankası’ndan flaş karar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Hande Fırat’tan bomba iddia! Türkiye, İsrail’le ilgili bu kararı alacak

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi OLMASAYDI NE OLURDU? İçimizdeki İsrailliler yalana doymuyor

Görüntüler ortaya çıktı! Şarlatan Adnan Oktar Aleyna Tilki’ye böyle salça olmuş

O yalanlar Cem Küçük’ü isyan ettirdi! Sağlı-sollu, Allah ne verdiyse girişti

Hilal Kaplan, kötü haberi tüm Türkiye’ye böyle duyurdu! Maalesef…

O anket, az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu! Yeniden Refah damga vurdu! İşte partilerin son oy oranları

Yurttan sesler korosuna o da katıldı! Ahmet Hakan, öyle bir skandala imza attı ki…
Gündem Flaş gelişme... BM'den Gazze kararı! Tasarı kabul edildi
Gündem

Flaş gelişme... BM'den Gazze kararı! Tasarı kabul edildi

Yeniakit Publisher
2023-10-27 23:28:00 - 2023-10-27 23:49:32
Flaş gelişme... BM'den Gazze kararı! Tasarı kabul edildi

BM Genel Kurulu, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" çağrısında bulunarak, çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

Ürdün tarafından ortaya koyulan ve Türkiye de dahil 50'ye yakın ülkenin eş sunucusu olduğu karar, 193 üyeli BM Genel Kurulunun Özel Acil Filistin oturumunda oylandı.

Karar, 45 "çekimser" ve 14 "hayır" oyuna karşı 120 oyla kabul edildi.

Tarafların uluslararası hukuk, uluslararası insani hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku uyarınca yükümlüklerini yerine getirmeleri gerektiğine işaret edilen kararda, bunun özellikle sivillerin ve sivil alt yapıların korunması için gerçekleşmesi gerektiğinin altı çizildi.

İsrailli ve Filistinlilere yönelik terör faaliyetleri ve ayrım gözetmeyen saldırılar dahil her türlü şiddetin kınandığı kararda, "Yasa dışı olarak tutulan tüm sivillerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması ve uluslararası hukuk uyarınca söz konusu kişilere insani davranılması" çağrısına yer verildi.

Kararda, Gazze Şeridi'ndeki "ciddi ve korkunç insani duruma" dikkati çekilirken, çocukların da yoğunlukla bulunduğu sivil toplum üzerindeki etkilere değinildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Acilen, tam, güvenli ve kesintisiz insani erişim" sağlanması için çağrı yapılan kararda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu çerçevedeki çabalarına tam destek verildiği kaydedildi.

Acil, kalıcı ve sürekli insani ateşkes çağrısı

Kararda, "Acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunularak, çatışmaların durdurulması" talebi yer aldı.

Gazze'ye insani erişim ve malzeme sevkiyatının kolaylaştırılması için gerekli adımların atılması gerektiğinin belirtildiği kararda, BM örgütleri ve ortaklarına kesintisiz erişim verilmesi gerektiğinin önemine işaret edildi.

Karar'da İsrail'in Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyini terk etmelerine ilişkin talimatını geri alması talep edilirken, "Sivil Filistin halkının zorla yerinden edilmesine şiddetle karşı çıkıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası hukuk ve BM kararları uyarınca sivil Filistin halkının korunması için acilen bir mekanizma oluşturulması çağrısı yapılan kararda, çatışmanın bölgeye yayılmasının engellenmesi gerektiğinin altı çizildi.

Kararda, İsrail-Filistin çatışmasının uluslararası hukuk ve BM kararlarına uygun şekilde sadece barışçıl yollarla ve iki devletli çözüm temelinde çözülebileceği vurgulandı.

Kanada'nın değişiklik talebi reddedildi

BM Genel Kurumu oturumunda, Kanada'nın karar tasarısına ilişkin değişiklik talebi ise üye ülkelerce reddedildi.

Kanada, tasarıya "Hamas'ın 7 Ekim'deki terör saldırılarının kınanmasının" eklenmesini talep etmişti.

BM Genel Kurulunda veto hakkı bulunmuyor

BM Güvenlik Konseyinde 5 daimi üyenin veto hakkı nedeniyle, 10 gün içinde 4 farklı karar tasarısı veto edilmişti.

BM Genel Kurulunda her ülkenin bir oy hakkı bulunuyor. BM Güvenlik Konseyinin aksine, hiçbir ülkenin veto hakkı bulunmuyor.

Uluslararası barış ve güvenliği etkileyen önemli konularda, karar tasarısının geçmesi için üçte iki çoğunluk gerekiyor.

Bağlayıcılığı olmasa da, Genel Kurul kararlarının siyasi ağırlığı bulunuyor ve uluslararası topluma güçlü mesaj veriyor.

İsrail katliamı sürdürüyor! Gazze'de can kaybı çoğu çocuk 7 bin 326'ya yükseldi
İsrail katliamı sürdürüyor! Gazze'de can kaybı çoğu çocuk 7 bin 326'ya yükseldi

Dünya

İsrail katliamı sürdürüyor! Gazze'de can kaybı çoğu çocuk 7 bin 326'ya yükseldi

Katil İsrail Batı Şeria'da göstericilere ateş açtı! Yaralılar var...
Katil İsrail Batı Şeria'da göstericilere ateş açtı! Yaralılar var...

Gündem

Katil İsrail Batı Şeria'da göstericilere ateş açtı! Yaralılar var...

Bunu hiç beklemiyorlardı! Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna şok!
Bunu hiç beklemiyorlardı! Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna şok!

Gündem

Bunu hiç beklemiyorlardı! Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna şok!

İsrailli başkan katılınca olanlar oldu! AK Partili Belediye Başkanı'ndan 'helal olsun' dedirten hareket
İsrailli başkan katılınca olanlar oldu! AK Partili Belediye Başkanı'ndan 'helal olsun' dedirten hareket

Gündem

İsrailli başkan katılınca olanlar oldu! AK Partili Belediye Başkanı'ndan 'helal olsun' dedirten hareket

Gazze’de katliam yapan Siyonist İsrail’de, Kıbrıs harekatı tekrarlar mı korkusu! Ayşe tatile çıkabilir!
Gazze’de katliam yapan Siyonist İsrail’de, Kıbrıs harekatı tekrarlar mı korkusu! Ayşe tatile çıkabilir!

Gündem

Gazze’de katliam yapan Siyonist İsrail’de, Kıbrıs harekatı tekrarlar mı korkusu! Ayşe tatile çıkabilir!

Son dakika! Yoğun bombardımana tutulan Gazze'nin dünya ile bağlantısı kesildi
Son dakika! Yoğun bombardımana tutulan Gazze'nin dünya ile bağlantısı kesildi

Gündem

Son dakika! Yoğun bombardımana tutulan Gazze'nin dünya ile bağlantısı kesildi

Son dakika... İsrail dünyaya ilan etti! Bu gece Gazze'de büyük katliam yapacaklar
Son dakika... İsrail dünyaya ilan etti! Bu gece Gazze'de büyük katliam yapacaklar

Gündem

Son dakika... İsrail dünyaya ilan etti! Bu gece Gazze'de büyük katliam yapacaklar

Son dakika... BM İsrail katliamını dünyaya duyurdu! 'Gazze'nin dış dünya ile bağlantısı kesildi'
Son dakika... BM İsrail katliamını dünyaya duyurdu! 'Gazze'nin dış dünya ile bağlantısı kesildi'

Gündem

Son dakika... BM İsrail katliamını dünyaya duyurdu! 'Gazze'nin dış dünya ile bağlantısı kesildi'

İskoçya Başbakanı'ndan Gazze açıklaması! 'Aileme ulaşamıyorum'
İskoçya Başbakanı'ndan Gazze açıklaması! 'Aileme ulaşamıyorum'

Gündem

İskoçya Başbakanı'ndan Gazze açıklaması! 'Aileme ulaşamıyorum'

Elon Musk'a acil Gazze çağrısı!
Elon Musk'a acil Gazze çağrısı!

Gündem

Elon Musk'a acil Gazze çağrısı!

5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdullah

Hala şu kâfirler topluluğundan medet umanlara şaşarım.

İsmail

İsrailin gazzeye filistine vb. Yerlere öldürmeler işkenceler kabul asla kabul edilebilir bir durum değildir.Ama Allahüteala herzaman ve heryerde büyüktür.Dilerim Allahtan işkenceyi planlayanlar hazırlayanlar İsrail ve destekçilerinin elleri ayakları birbirine dolaşır.Başarısız olurlar Yedikleri içtikleri ağzından burnundan gelsin amansız adı dahi bilinmeyen bilinmeyen bir hastalığa yakalanırlar Daha da kötü perişan olsunlar inşallah.
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23