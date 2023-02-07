Flaş gelişme! Akşener, Erdoğan’a ne önerdi?

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı arayıp parti teşkilatlarından gelen bilgiler kapsamında deprem bölgesindeki vatandaşların beklentilerini aktardığını belirten Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Akşener'in Erdoğan’a ne önerdiğini köşesine taşıdı. Sarıkaya, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Siyasetin özüdür; toplumda var olan çatışmaları, nezaketle çözme sanatını sergilemek…

Depremin acısının tüm ülkeyi kavurduğu dün siyaset de bu kurala uygun adımlar attı.

Sabah saatlerinde AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş’ın eşi ile birlikte göçük altında kaldığı haberi gelince CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş’ı arayıp bilgi almış, bir an önce kurtulması yönündeki dileklerini iletmiş.

Kılıçdaroğlu dün akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında bunu açıklarken, AFAD’dan da randevu talebinde bulunduğunu, bunu ellerindeki belediyelerin desteğini göstermek için yaptığını söyledi.

(...) Akşam saatlerine doğru da İYİ Parti lideri Akşener’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayıp parti teşkilatlarından gelen bilgiler kapsamında vatandaşın beklentilerini aktardığı bilgisi ulaştı.

Aktarıldığına göre Akşener depremle birlikte saat 04.30’da ayağa kalkmış ve gün boyu depremin yaşandığı bölgedeki teşkilat yöneticileri ile görüşüp bilgi almış.

ACININ BİRLİĞİ

Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayıp görüşme talebinde bulunmuş.

Erdoğan kısa süre sonra telefonda döndüğünde başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletmiş.

Bölgedeki parti teşkilatının dün geceye dikkat çektiğini belirterek, “Sıvılaştırılmış doğalgaz veya petrol gazı ile çalışan ısıtıcılar (katalitik soba) eğer bu gece bölgeye dağıtılırsa ve sabahtan tüpleri hazır hale getirilirse bu geceyi soğukta dışarıda kalanlar rahat geçirir. Yarın (bugün) çadırlar kurulana kadar eğer bunlar dağıtılırsa çok iyi olacağını bana ilettiler…”

Erdoğan öneri için teşekkür etmiş ve yetkililere talimat vereceğini bildirmiş…

Aktarıldığına göre görüşme deprem bölgesindeki durum ve acil ihtiyaçlar kapsamında kalmış…

Şurası açık ki bunlar güzel hareketler…

Özlenen yapıcı tutumuyla siyasetin özüne dönüşü gerçekleşti; acının birliğine tanıklık edildi…"