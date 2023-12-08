  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Flaş flaş flaş! Suudi Arabistan'da uçak düştü! Prens hayatını kaybetti
Dünya

Flaş flaş flaş! Suudi Arabistan'da uçak düştü! Prens hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-12-08 14:16:00 -
Flaş flaş flaş! Suudi Arabistan'da uçak düştü! Prens hayatını kaybetti

Suudi Arabistan’da F15SA tipi bir savaş uçağının düşmesinin ardından aralarında Suudi Prens Talal bin Abdulaziz bin Bandar Al Saud'un da olduğu iki kişi hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan’da F15SA tipi bir savaş uçağının düşmesinin ardından aralarında Suudi Prens Talal bin Abdulaziz bin Bandar Al Saud'un da olduğu iki kişi hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki El Maliki, ülkenin batısındaki Zahran kentinde bulunan Kral Abdülaziz Hava Üssü'nde rutin eğitim görevi yürüten F15SA tipi savaş uçağının düştüğünü açıkladı.

Uçağın 2 kişiden oluşan mürettebatının hayatını kaybettiğini aktaran Maliki, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kraliyet Divanı: Prens Bin Bandar vefat etti

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'nın dün yerel saatle 21.20'de geçtiği habere göre, Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, Prens Talal bin Abdulaziz bin Bandar Al Saud'un da vefat ettiği bilgisi verildi.

Cenaze namazının bugün başkent Riyad'daki Imam Turki bin Abdullah Camisi'nde kılınacak cuma namazının ardından kılınacağı açıklandı. 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23