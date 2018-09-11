FLAŞ! Dünya çapında aranan suçlu, Türkiye'de yakalandı!

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sırbistan polisi tarafından aranan "Skaljari" isimli suç örgütünün elebaşı Jovica Vukotiç'in Antalya'da bulunduğu bilgisine ulaştı.

Yapılan çalışmada şüpheli, Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde kullandığı lüks otomobilde yakalandı.

Ekiplere sahte pasaport gösteren şüpheli, ifade işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.