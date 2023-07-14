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Ekonomi Flaş "döviz" gelişmesi! Tamamı engellendi
Ekonomi

Flaş "döviz" gelişmesi! Tamamı engellendi

Yeniakit Publisher
2023-07-14 09:43:00 -
Flaş "döviz" gelişmesi! Tamamı engellendi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 58 internet sitesinin, yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırması gerekçesiyle erişime engellenmesine karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 58 internet sitesinin, yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırması gerekçesiyle erişime engellenmesine karar verdi.

SPK’nın 13 Temmuz bülteninde bazı siteler hakkında hukuki işlem yapılmasına karar verildi.

Bültende, şu ifadeler yer alıyor: “Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.”

Söz konusu siteler şu şekilde:
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