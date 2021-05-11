Flaş çağrı: Filistin direniş gruplarına SİHA verilsin

Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden işgalci siyonist rejimin Filistinlileri yönelik saldırı ve katliamlarına tepki gösterdi.

Bayraktar, azgın siyonist yerleşimcilerin yapılan zulmü kutlamasını gösteren bir videoyla birlikte "israil: Irkçı faşist terör devleti. Dünyanın başka neresinde, gündüz 16 çocuğu bombalarla katledip, gecesinde kutsal bir mabedin alevler içinde yanmasına dans edilir? Bu yaktığınız ateş ancak size döner. Allah adildir, mutlak hüküm sahibidir." paylaşımında bulundu.

Bu paylaşımdaki video yaklaşık 500 bin izlenirken binlerce yorum yapıldı, on binlerce kez paylaşıldı.

Yorumların çoğunda kullanıcıların, Baykar Savunma'nın ürettiği Silahlı İnsansız Hava Araçlarını (SİHA), Filistin'in hizmetine sunma önerisi dikkat çekti.

Bu öneriyi sunanlarda biri de HÜDA PAR İl Başkanı Avukat Rasim Saygın oldu.

Saygın, Bayraktar'ın paylaşımını alıntılayıp paylaşarak "SİHA'ları direniş gruplarına vermeyi düşünür müsünüz? Onlar ümmetin silahı, siz de ümmetin onurlu bir evladısınız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İLKHA