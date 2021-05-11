  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Flaş çağrı: Filistin direniş gruplarına SİHA verilsin
Emre Belözoğlu: Göz yumanlara yazıklar olsun
MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
Franck Ribery'den Galatasaray paylaşımı
Gündem Flaş çağrı: Filistin direniş gruplarına SİHA verilsin
Gündem

Flaş çağrı: Filistin direniş gruplarına SİHA verilsin

​HÜDA PAR Van İl Başkanı Rasim Saygın, işgalci Siyonist rejime sosyal medyadan tepki gösteren Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a, üretilen SİHA'ların Filistin'deki direniş gruplarına verilmesini önerdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 21:25:00 -
Flaş çağrı: Filistin direniş gruplarına SİHA verilsin

Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden işgalci siyonist rejimin Filistinlileri yönelik saldırı ve katliamlarına tepki gösterdi.

Bayraktar, azgın siyonist yerleşimcilerin yapılan zulmü kutlamasını gösteren bir videoyla birlikte "israil: Irkçı faşist terör devleti. Dünyanın başka neresinde, gündüz 16 çocuğu bombalarla katledip, gecesinde kutsal bir mabedin alevler içinde yanmasına dans edilir? Bu yaktığınız ateş ancak size döner. Allah adildir, mutlak hüküm sahibidir." paylaşımında bulundu.

Bu paylaşımdaki video yaklaşık 500 bin izlenirken binlerce yorum yapıldı, on binlerce kez paylaşıldı.

Yorumların çoğunda kullanıcıların, Baykar Savunma'nın ürettiği Silahlı İnsansız Hava Araçlarını (SİHA), Filistin'in hizmetine sunma önerisi dikkat çekti.

Bu öneriyi sunanlarda biri de HÜDA PAR İl Başkanı Avukat Rasim Saygın oldu.

Saygın, Bayraktar'ın paylaşımını alıntılayıp paylaşarak "SİHA'ları direniş gruplarına vermeyi düşünür müsünüz? Onlar ümmetin silahı, siz de ümmetin onurlu bir evladısınız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İLKHA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den flaş İsrail hamlesi! Mısır'la...
Gündem

Türkiye'den flaş İsrail hamlesi! Mısır'la...

Türkiye, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Gazze'ye düzenlediği saldırılara karşı Müslüman toplumunu harekete geçirmeye çalışıyor. Son olarak Dı..
Birleşmiş Milletler'den İsrail masalı
Dünya

Birleşmiş Milletler'den İsrail masalı

Terör devleti İsrail'in kalleş saldırılarına ilişkin açıklama yapan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rup..
Türkiye'ye karşı büyük provokasyon! 20 savaş uçağı bulunan gemi demir attı
Dünya

Türkiye'ye karşı büyük provokasyon! 20 savaş uçağı bulunan gemi demir attı

Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki faaliyetleri karşısında Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile birlikte provokasyonlarda bulunan Frans..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay