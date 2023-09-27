Flaş açıklama geldi! Alman devi otomobil üretimini durdurdu...

Volkswagen'in yaptığı açıklamada bilgisayar sistemlerinin büyük bir arıza nedeniyle etkilendiği aktarıldı.

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi olan Volkswagen'deki teknik arızanın sadece Almanya'da değil diğer ülkelerdeki fabrikalarını da etkilediği ifade edildi.

Gelişmeyi Alman Haber Ajansı (DPA) duyurdu.

Habere göre, Volkswagen'in genel merkezi olan Wolfsburg'daki tesisinde, "bilgisayar sistemi ağında" bir kesinti tespit edildi.

Ağdaki kesinti, bugün öğle saatlerinden beri devam ederken, şirketin Almanya'daki 4 araç fabrikasında üretim askıya alındı.

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Wolfsburg, Emden, Zwickau ve Osnabrück Kassel, Braunschweig ve Salzgitter'deki parça fabrikaları da söz konusu bilgisayar sistemindeki arızadan etkilendi.

Şirket Sözcüsü, Volkswagen Grubu'nun Porsche ve Audi markalarının da söz konusu sistem arızasından etkilendiğini aktararak, arızanın kaynağını araştırmak için kriz masası kurulduğunu bildirdi.

Toyota'nın da üretim sisteminde arıza meydana gelmişti

Dünyanın en büyük otomobil satıcısı Toyota da ağustosta üretim sistemindeki bir arıza nedeniyle 4 tesisindeki 28 montaj bandında bütün operasyonları durdurmak zorunda kalmıştı.

Toyota, Japon tedarikçisi Kojima Industries'in bilgisayar sistemlerinin siber saldırıya uğramasının ardından Mart 2022'de tüm fabrikalarını kapatmak zorunda kalmıştı.

Toyota'nın 14 fabrikasındaki 28 üretim hattının tamamı etkilenmişti.

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