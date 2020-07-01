Flaş '5G' gelişmesi: Abdurrahman Dilipak'ın talebi kabul edildi! Tüm dünyanın gözü Türkiye'de
Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak'ın, Antalya 1. Tüketici Mahkemesinde görülen 5G davasına müdahil olma talebi kabul edildi.
yeniakit.com.tr
5Gvirusnews platformunun sözcülerinden olan yazarımız Abdurrahman Dilipak’ın, Antalya 1. Tüketici Mahkemesinde görülmekte olan 2020-139 Esas sayılı davada, mahkeme yazarımızın müdahillik talebini kabul ederek 21 Ekim 2020, saat 11.23’e gün verdi.
Microsoft ve Huawei'nin avukatlarının itirazları reddedildi
Dün öğleden önce yapılan duruşmaya Davacı Muammer Karabulut ile birlikte Microsoft ve Huawei’nin avukatları da katıldı.
Mahkeme, dava şartlarının oluştuğunu kabul ederek Microsoft ve Huawei’nin avukatlarının itirazlarını reddetti.
5G için açılan ilk dava
5G konusunun görüldüğü dava, bu alanda Türkiye’de açılan ilk dava olarak bir çok ülkede de ilgi ile izleniyor.
21 Ekim'de kapsamlı bir dosya sunacaklar
Karabulut ve Abdurrahman Dilipak’ın 21 Ekim duruşmasına kadar mahkemeye kapsamlı bir dosya sunmaları bekleniyor.
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