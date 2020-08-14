  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

FKÖ'den Arap Birliği Genel Sekreteri'ne istifa çağrısı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmasını kınayan açıklama yapmayan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'a istifa çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 05:24:00 -
FKÖ'den Arap Birliği Genel Sekreteri'ne istifa çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, televizyon programında yaptığı konuşmada, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın bir açıklama yapması gerektiğini belirterek, Filistin ve Müslümanların başkalarına yem yapılmaması gerektiğiini söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmasına göre, ilk etapta uçuşlar başlayacak. Ardından iki tarafından da kademeli olarak işbirliğini ilerleteceği ikili görüşmeler gerçekleştirilecek.

ABD Başkanı Donald Trump anlaşmayı büyük bir çoşkuyla ilan ederken, bunun büyük ve iyi bir gelişme olduğunu vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tahkim'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Ali Koç kararını verdi
Spor

Tahkim'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Ali Koç kararını verdi

Günlerdir tartışma konusu olan harcama limitleri ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Fenerbahçe’ye kötü haber geldi.
Dikkat! 'Bu olursa, altın fiyatları...'
Ekonomi

Dikkat! 'Bu olursa, altın fiyatları...'

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları hakkında yatırımcıların araştırdığı "Altın fiyatları düşecek mi" sorusuna cevap..
Trump, 'tarihi bir gelişme' diyerek duyurdu: Arap ülkesi, İsrail ile anlaştı
Dünya

Trump, 'tarihi bir gelişme' diyerek duyurdu: Arap ülkesi, İsrail ile anlaştı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirliklikleri arasındaki ilişkilerin tam anlamıyla düzeldiğini a..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı