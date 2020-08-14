FKÖ'den Arap Birliği Genel Sekreteri'ne istifa çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, televizyon programında yaptığı konuşmada, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın bir açıklama yapması gerektiğini belirterek, Filistin ve Müslümanların başkalarına yem yapılmaması gerektiğiini söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmasına göre, ilk etapta uçuşlar başlayacak. Ardından iki tarafından da kademeli olarak işbirliğini ilerleteceği ikili görüşmeler gerçekleştirilecek.

ABD Başkanı Donald Trump anlaşmayı büyük bir çoşkuyla ilan ederken, bunun büyük ve iyi bir gelişme olduğunu vurguladı.