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FKÖ Genel Sekreteri'nden Arap Birliği Genel Sekreteri'ne istifa çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 04:14:51 -
FKÖ Genel Sekreteri'nden Arap Birliği Genel Sekreteri'ne istifa çağrısı

RAMALLAH (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmasını kınayan açıklama yapmadığı takdirde istifa etmesi gerektiğini belirtti.

Filistin Televizyonuna konuşan Ureykat, İsrail-BAE anlaşmasını Filistin halkının sırtından vurulması olarak nitelendirdi.

Filistin topraklarının geleceği hakkında karar verecek olanların Filistinliler olduğunu belirten Ureykat, "Ebu Gayt'ın, İsrail-BAE anlaşmasını kınayan bir açıklama yapması gerekiyor. Bunu yapmadığı takdirde istifa etmelidir." dedi.

BAE, ABD ve İsrail tarafından yapılan ortak açıklamanın Siyonist harekete katılma açıklaması olduğunu ifade eden Ureykat, "Filistin ve Kudüs, bölge dışı siyasi odakların tapınaklarına sunulacak bir kurban olmayacak. Filistin ve Kudüs tüm Arap ve İslam başkentlerinden daha önemlidir." diye konuştu.

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