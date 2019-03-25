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fizy 22. Liseler Arası Müzik Yarışması'nda sahne gençlerin

Yarışmada geleceğin müzik yıldızları, sahne performanslarını sergilemeye başladı

25 Mart 2019 Pazartesi 11:48
fizy 22. Liseler Arası Müzik Yarışması'nda sahne gençlerin

İSTANBUL (AA) - "Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu" ödülüne sahip fizy 22. Liseler Arası Müzik Yarışması'nda sahne heyecanı İstanbul'da 3 gün süren ilk elemeyle başladı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, festival havasında geçen Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki elemelerde gençler, kendilerini desteklemek için gelen okul arkadaşlarıyla birlikte heyecan dolu anlar yaşadı.

Geleceğin yıldız adaylarının muhteşem performansıyla göz kamaştırdığı ve kıyasıya rekabet ettiği İstanbul elemelerinde Kocaeli, Bursa, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ, Trabzon ve Yalova'dan gelen 232 lise yarıştı. Elemelerde en iyi performansı sergileyen okullar, finale yükselme şansı yakaladı.

Gençleri profesyonel sahnede ağırlayan ve hayallerini gerçekleştiren yarışmanın eleme heyecanı, 29 ve 30 Mart'ta Ankara ve 5 ve 6 Nisan'da İzmir elemeleriyle devam edecek. Hem İstanbul hem de Ankara ve İzmir'de sahneye çıkan ve performans sergileyen grupların videoları, dijital müzik platformu fizy üzerinden dinlenerek oy verilebilecek.

Elemede finale çıkma hakkı kazanamayan okullar arasından fizy üzerinden izlenip en çok beğeniyi kazanan 6 okul, finale çıkmaya hak kazanan 30 performans arasına katılma şansı yakalayacak.

İl elemeleri ve fizy üzerinden gelen oylarla seçilen toplam 36 okul, finalde tekrar sahne alacak. fizy üzerinden devam edecek oylama ve destek organizasyonu #OKULUNUOYLASANA hashtag’i üzerinden sosyal medyada da takip edilebilecek.

fizy sponsorluğunda gerçekleştirilen, fizy 22. Liselerarası Müzik Yarışması için 81 ildeki 8 bin liseliyi birbirinden değerli ödüller de bekliyor. Yarışmanın "İcra" dalında ilk 3'e giren gruplar sırasıyla 10 bin lira, 7 bin 500 lira ve 5 bin liranın sahibi olacak.

"Orkestra" ve "Sahne Performansı" dallarında en yüksek oyu alan grup 6 bin liranın sahibi olurken, ikinciye 4 bin lira ve üçüncüye ise 2 bin liralık para ödülü verilecek.

"Kız Solist", "Erkek Solist" ve "Enstrüman" dallarında da ilk 3'e giren yarışmacılar, 3 bin lira, 2 bin lira ve bin liranın sahibi olacak.

"Üstün Başarı" gösteren ilk 3 grup ise Okan Üniversitesi Konservatuvarı’nda eğitim bursu almaya hak kazanacak.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:48
  1. Turkcell

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