Fizik profesörüne 'büyü' şoku

Gazi Üniversitesi'nde matematiksel fizik ana bilim dalında profesör olarak görev yapan Doktor Özlem Y., geçtiğimiz günlerde sosyal medya uygulaması aracılığıyla bir falcıyla tanıştı. Falcı, genç kadına geçirdiği zor günlerin nedeninin kendisine yapılmış bir büyü olduğunu söyledi. Duydukları karşısında metafizik güçleri olduğuna inandığı falcıya bir miktar para gönderen öğretim görevlisi, kendisine gönderilen dualar sonrası üzerinde bir ferahlama hissettiğini ileri sürdü.

Kargoyla 'büyü bozdu'

Sabah'ın haberine göre; bu sırada falcı genç kadına kargoyla kendisine yapılan 'büyüleri bozma' adına yiyecek içecek kıyafet farklı nesneler ve üzerinde dualar yazılı kağıtlar göndermeye devam etti. Yaşadığı kötü günleri geride bırakan genç Prof. bir müddet sonra yeniden falcı ile iletişim kurdu. Uzun bir süre falcıyla iletişim halinde kalan Özlem Y. toplamda falcıya 100 bin lira gönderdi. İkilinin bir müddet sonra arasındaki iletişim koptu.

Soruşturma başlatıldı

İddiaya göre falcı ısrarla aradığı profesöre, 'Sendeki büyü çözülmedi, gelecekte seni zor günler bekliyor. Bunu engellememiz gerekli' diyerek para istemeye devam etti. Psikolojik baskı altına giren Prof. Doktor Özlem Y., dolandırıldığının farkına vardığında ise savcılığa suç duyurusunda bulundu. Profesörün şikayeti ardından falcı hakkında soruşturma başlatıldı.