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Fiyattan memnun olan üretici TMO’ya koştu

Samsun’un Çarşamba ilçesinde devletin fındığa verdiği fiyattan memnun olan fındık üreticileri, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) önünde uzun kuyruk oluşturdu.

12 Eylül 2019 Perşembe 08:49
Fiyattan memnun olan üretici TMO’ya koştu

Samsun’un Çarşamba ilçesinde devletin fındığa verdiği fiyattan memnun olan fındık üreticileri, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) önünde uzun kuyruk oluşturdu.


Mağazaların ve tüccarların üreticilere az fiyat vermesiyle birlikte fındık üreticileri TMO alım merkezlerine yığıldı. Üreticiler, fındıklarını yükledikleri araçlar ile sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Geceden ve sabah erkenden gelen araçlar ise kara yolu kenarında sıraya girdi. Saatlerce sıranın kendilerine gelmesini bekleyen üreticiler, ağaç altında gölgede bekleyerek birbirleriyle sohbet etti. Fiyatlardan memnun olduklarını ifade eden fındık üreticileri, tüccarlara gitmektense, sıra beklemenin daha iyi olduğunu söyledi.



"Devlet fındığı bu fiyata alıyorsa, kimse sıra beklemekten şikayet etmesin"


Devletin fındığa çok güzel bir fiyat verdiğini ve sıra beklemenin normal olduğunu vurgulayan fındık üreticisi Sezai Aydın, "Gece saat 02.00’den beri sıra bekliyoruz. Yaklaşık 12 saattir sıradayız. Fındık fiyatları bu sene çok güzel. Devletimizden Allah razı olsun. TMO’nun köylüyü tüccara teslim etmemesinden dolayı devletimize teşekkür ediyoruz. Sıra beklemek zorundayız. Bugün 130 tane aracın sırtındaki fındığı TMO alıyorsa, bu sırayı beklemek zorundayız. Hiç kimse de bundan şikayetçi olmasın. 130 araç ofise aynı anda giremez. Sıra bulamıyoruz diye erken saatlerde gelip, sıraya giriyoruz. Burada diğer üreticilerle birlikte muhabbet ediyoruz, dertlerimizi paylaşıyoruz. Şikayet edecek bir durum yok. Mağazaların ve tüccarların fındığı ucuz alması iyi bir şey değil. Mağazalar ve tüccarlar ofis gibi fındık alsa, üreticilerimizin hiçbiri de böyle yorulmaz” dedi.



“Fiyat iyi, sıra kötü”


Devletin fındıkçının arkasında olduğunu belirten üretici Tuncay Şenyer, “Geceden beri sıranın bize gelmesini bekliyoruz. Şu anda fındık satışları iyi gözüküyor. Devlet bize destek oldu ama sıra bekleme işi çok kötü oldu. Sıra işi saatli olursa daha iyi olur. Geceden gelen adamlar bile sıra bekliyor. Sel ve yağışlar da fındığı olumsuz etkiledi. Bende 5 ton fındık oluyordu, bu sene 3 tona düştü” diye konuştu.



“Devlet sahip çıkmasaydı fiyatlar daha da düşerdi”


Fiyatlardan oldukça memnun olduklarını dile getiren diğer tüccarlar da, “Biz bu sene 3 yon fındık getirdik. Devlet olmasaydı işimiz yaştı. Tüccarlar fındığı şu anda 14 liraya alıyor. Böyle bir imkanımız olmasa biz de fındığımızı 14 liradan vermek zorunda kalacaktık. Allah razı olsun, fiyatlardan çok memnunuz. Bir de sıra bize gelirse çok iyi olacak. TMO’de fındığını 17 TL’den veren var. 16,5 liradan aşağıya fındığını satan yok burada. Sabahtan beri sıranın bize gelmesini bekliyoruz. Devletimiz bu yıl fındıkçının yanında oldu. Devletimiz bize sahip çıkmasaydı, fındık serbest piyasada daha da aşağılarda olurdu" dedi.


Fiyatlardan memnun olan fındık üreticileri, TMO fındık alım merkezleri önünde sıranın kendilerine gelmesini bekliyorlar.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 08:49
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