Fiyatlarla birlikte pamuk ekim alanlarında artış yaşandı

Beyaz altın olarak bilinen pamukta sezon hareketliliği başlarken, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, üretim sezonu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Katma değeri yüksek, sanayi sektörlerine girdi sağlaması nedeniyle stratejik bir ürün olan pamuğun, 2022 yılı üretim sezonuna ilişkin değerlendirmede bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, 2021 yılında pamuk fiyatlarının yükselmesiyle toplam 500 bin dekar alan olan ekim alanının bu yıl 570 bin dekar alana çıktığını ve Aydın’da pamuk ekim oranında yüzde 14 artış olduğunu belirtti.

"Pamuk ekim oranlarında artış oldu"

Çondur, "Geçtiğimiz yıl ikinci mahsulde ayçiçeği üretimi gerçekleşmişti. Devlet Su İşleri’nin bu yıl üreticilerin sulamada sorun yaşamayacağını ifade etmesinden dolayı ikinci ürün olarak ilimizde pamuk ekim oranlarında artış oldu." dedi.

Girdi maliyetlerinin artışından dolayı üreticilerin üretim sezonunda sorunlar yaşadığını ifade eden Çondur, "Girdi maliyetlerinin yükselmesi, üretim sezonunu olumsuz etkiledi. Özellikle akaryakıt, gübre, ilaç ve tohum gibi önemli kalemlerde yüzde 250 -350 arası yükselmeler meydana geldi. Ancak hastalıkların az olması ilaçlama maliyetini geçen seneye göre daha kabul edilebilir seviyelere düşürdüğü için üreticiye avantaj sağladı. Sulama maliyetlerine baktığımızda ise sulama birliklerinden su almayan ve kendi artezyeni ile mahsulünü sulayan üreticiler, elektrik faturalarının yüksek gelmesi sebebiyle mağduriyet yaşadı." dedi.

"Geçen yıla oranla daha iyi bir sonuç bekliyoruz"

Nisan ayında ilk ekilen pamuklarda son sulamanın yapıldığını belirten Çondur, dekar verimleri açısından geçen yılın üzerine çıkabileceğini belirtti. Hasat sezonunun sonuna kadar verimin bu şekilde devam etmesini temenni ettiklerini ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "Pamuk hasadı öncesinde olağanüstü yağış ve doğal afet yaşanmadığı müddetçe pamuk üretiminin geçen yılın üzerinde bir rakamla sonuçlanacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

"Temennimiz taleplerde düşüş yaşanmaması"

1 lira 10 kuruş olan destekleme miktarını da değerlendiren Çondur, "Girdi maliyetlerindeki yükselmeler göz önüne alındığında ve verimde düşüş söz konusu olması durumunda 1 Lira 10 Kuruş olan destekleme miktarının artırılması talep edilebilir. Ancak mevcut duruma bakıldığında destekleme miktarının cüzi bir rakam olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Savaşın sona ermesi ile talebi artacak"

Rusya-Ukrayna savaşının tekstil sektörüne etkilerini değerlendiren Çondur, "Ukrayna ve Rusya konfeksiyon alanında müşteri potansiyeli yüksek ülkelerdir. Savaşın devam etmesi sebebiyle her iki ülkede de tüketim azalmış durumdadır. Umarız en kısa sürede tarafların ateşkes ilan etmesiyle savaş sona erer. Savaşın sona ermesi ve normalleşme sürecine geçilmesi ile birlikte iki ülkenin bizim konfeksiyon ürünleri pazarına olan talebi artıracaktır." dedi.