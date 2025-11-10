  • İSTANBUL
Gündem Fiyatlara önce bindirip sonra indiriyorlar
IHA Giriş Tarihi:
IHA Giriş Tarihi:
Bir online alışveriş sitesinde ayakkabının fiyatı 1 milyon 88 bin lira gösterilip yüzde 99 indirimle 13 bin 415 liraya düşürüldü. İnternette bu fırsatı yakalamak isteyen tüketiciler böyle aldatıcı, yanıltıcı ilan ve reklamla karşılaşabiliyor.

11 Kasım'a yönelik indirim kampanyası kapsamında "11.11 Kasım İndirimleri", "11.11 İndirimleri" ve "11.11 Süper Alışveriş Günleri" adı altında online internet siteleri, birbiriyle yarış içinde satışlarını artırma mücadelesi veriyor.
İnternette bu fırsatı yakalamak isteyen tüketiciler bazen aldatıcı, yanıltıcı ilan ve reklamla karşılaşabiliyor.


Bir online alışveriş sitesinde 11.11 indirimlerinde bu kez kampanyanın dozu kaçtı. Fiyatı 1 milyon 88 bin lira gösterilen ayakkabının fiyatı, yüzde 99 düşürülerek 13 bin 415 liraya indirilmiş gibi gösterildi.
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, bunun yanıltıcı ilan ve reklam olarak haksız ticari uygulamalara girdiğini söyledi. Bu şekilde abartılı durumla karşılaşanların alo 175 tüketici ihbar hattına şikayet etmesini isteyen Ağaoğlu, "Ayrıca internet üzerinden Reklam Kuruluna iletildiği takdirde Ticaret Bakanlığı gerekli incelemeyi yaparak aldatıcı ilanlarla ilgili gerekli yaptırımları uygular" dedi.

Ülkede genellikle yapılan indirimlerin aldatıcı ve yanıltıcı olduğuna dikkati çeken Ağaoğlu, "Önce bindirip sonra indiriyorlar. Yasal mevzuata göre son 10 gün boyunca uygulanmış en düşük fiyattan indirim yapılabilir. Tüketici bu durumda malı satın alırsa indirimden önceki fiyatı satıcı ispatlamak zorunda. Aksi takdirde ödediği bedelin indirim oranı kadarını geri alabilir" diye konuştu.
Ağaoğlu, bu konuda Ticaret Bakanlığının 11 Kasım indirimlerine dikkati çektiğini hatırlatarak, "Hem yanıltıcı reklam yapanları uyardı hem de tüketicileri dikkatli olmaya çağırdı. Şüpheli durumları tüketicilerin ihbar etmelerini istedi" ifadesini kullandı.

Ekonomi

Yorumlar

Yorumlar

misafir

Zincir marketler de sık sık indirim yapıp, tekrar fiyat yükseltiyorlar. İndir, çıkart yapıp vatandaşların fiyat algısını bozuyorlar. Çaktırmadan zam yapıyorlar....
