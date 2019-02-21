Fiyatlar makul, tanzim satış uygulamasına gerek yok

Buğra Kardan

Hükümetin başlattığı ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’ gıda ürünlerinin ucuza tüketilmesinin yolunu açtı. Programın rolüyle bu ürünlerden beyaz et fiyatlarında dalgalanma görülmediğini dile getiren İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, “Şükür ki yumurta ile tavuk bedelleri 2018 Kasım ayından bu yana yatay seyrediyor” dedi.

Maliyetleri sineye çektik

Enflasyonla mücadeleye büyük önem verdiklerinin altını çizen Sezer, “Bu çerçevede maliyet artışlarını sineye çektik ve fiyatlara dokunmadık” şeklinde konuştu. Sebze ve meyvede tanzim satış uygulamasına gidildiğini hatırlatan Sezer, “Beyaz et için böyle bir durum söz konusu değil. Bu tarafta fiyatlar dip noktada. Sektör olarak çok uygun bedellerle, çok yaygın bir ağda ürün satışı yapıyoruz. Her bir ağımız yani ürün gönderdiğimiz marketlerin ve kasapların tamamı tanzim noktalarını andırıyor. Onun için beyaz ette bir müdahaleye ya da ilave tedbire gerek yok” diye konuştu.

Kırmızı ette de tanzim satış uygulamasının tartışıldığına işaret eden Sezer, “Burada ilk etapta üretimini artıracak adımlara odaklanılmalı” uyarısı yaptı. Kırmızı et ihracatını 200 milyon dolar olarak açıklayan Sezer, bu tutarın daha da yukarı taşınması temennisinde bulundu.

Su ürünleri ve hayvansal mamullerinde 2023 için konulan 2,5 milyar dolar ihracat hedeflerinin yakalandığına dikkat çeken Sezer, sözlerine şöyle devam etti: “Başarılarımıza başarı ekliyoruz. 2018’de ihracatımızı yüzde 11 artırarak 2 milyar 513 milyon dolara çıkardık. Planımız bu tutarı 2019’da 3 milyar dolara, 2023’te ise 5 milyar dolara yükseltmek. Planlarımızı yenilerken Çin ve Avrupa Birliği (AB) pazarlarını göz önünde bulundurmadık. Zor pazarlardan Japonya’ya da ihracata başlamamız bizim için çok önemli bir referans olabilir. Çin’in su ürünleri ve hayvansal mamullerde; AB’nin de kanatlı eti, süt ürünleri ve yumurtada Türkiye’ye kapılarını açması halinde ihracat rakamımızı ek olarak 1 milyar dolar artırabiliriz. Böylece 2019 ve 2023 hedeflerimizi aşabiliriz.”

Pazar payımızı büyütebiliriz

Sezer, Türkiye’nin 250 milyar dolarlık su ürünleri ve hayvansal mamuller pazarından yüzde 1 pay aldığını vurgulayarak, “Tavuk eti, yumurta, çipura, levrek, orkinos, alabalık, krema ve peynir ihracatıyla öne çıkan sektörümüz daha rekabetçi hale gelir, daha kaliteli ürünler üretirse bu oran artar” ifadelerini kullandı.

Satışlarda en büyük pay Irak’ın

Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatından en büyük payı 734 milyon 339 bin dolarla Irak alıyor. Bu ülkeyi 148 milyon 563 bin dolarla Hollanda, 109 milyon 975 bin dolarla Libya takip ediyor. İtalya 104 milyon 781 bin dolarlık, Suudi Arabistan 98 milyon 354 bin dolarlık, Almanya 90 milyon 312 bin dolarlık, Suriye 87 milyon 322 bin dolarlık, Rusya 75 milyon 701 bin dolarlık ihracatıyla ön planda.

Bu ülkelere ihracatlarını arttırmak için çalışmalara hız vereceklerini söyleyen İSHİB Yönetim Kurulu Başkanı Sezer, “Ayrıca AB pazarına önemle eğileceğiz” dedi. Sezer, sektörün ihracat kilogram birim fiyatının 1,5 dolar olduğunu; katma değerli ürün üretildiği takdirde bu rakamın 2,5 doları bulacağını sözlerine ekledi.