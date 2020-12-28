Fiyatlar düştü, satışlar durdu

Aralık ayı otomotiv sektörü açısından en kötü giden senelerde dahi toparlanma ve çıkış ayı olarak bilinir. Firmaların sene sonu kampanyaları ile satışları yılın son ayında vites yükseltir. Son 10 senenin en kötü satış rakamlarından bir tanesinin elde edildiği 2019'da dahi aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç satışları toplamı 90 bin seviyesinin üzerinde olmuştu.

Rekorlar kırılan 2020'de ise son aydan beklenti 150 bin seviyelerine çıkması yönündeydi. Fakat pandemide ikinci dalga etkisi, faizlerin yükselmesi, kredi vadelerinin düşmesi, değişken döviz kurları gibi etkenler otomotiv pazarında da etkiler oluşturdu. Aralık ayının seyri ancak 100 bin seviyesinde kalabileceği yönünde. Bu gelişmeler ışığında tedarik sıkıntısı ortadan kalkarken, ikinci el piyasası da sıfırla doğru orantılı etkilendi. Satışlar azaldı, fiyatlar yüzde 10 seviyesinde düştü.

"Bekle-gör dönemi"

Kasım ayında başlayan talepte yavaşlamanın yansıması olarak ikinci el fiyatlarında bir miktar gerileme başlamıştı. Ancak bu yansıma aralık ayında çok daha fazla hissedildi ve önceki aya göre fiyatlar da gerilemeyi sürdürdü. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ''Talebin düşmesindeki en önemli etkenlerden biri tüketicilerin elindeki dövizi bozdurmaktan vazgeçip ikinci el araç satın alma kararını ertelemesi. Diğer bir sebep olarak ise, pandemi kaynaklı psikolojik ve motivasyonel olarak böyle bir süreçte bir yatırım yapmama düşüncesini gösterebiliriz. Bu çerçevede, dövizde ve pandemi koşullarında yaşanan stabil olmayan durum tüketicilerin ikinci el bir araç satın alma kararını ‘bekle-gör politikasına’ çevirmesine neden oldu'' dedi.

''150 bin TL bandında 13 adet sıfır araç kaldı"

Değerlendirmesinde, faizlerin yeniden yükselmesi ve BDDK’nın taşıt kredilerine getirdiği vade düzenlemesinin etkisiyle 0 kilometre araç satışlarının azalacağını vurgulayan Hüsamettin Yalçın: ''0 kilometre araç satışlarında markalar çok çeşitli satış kampanyaları başlattılar. Kampanyaların mutlaka satışlara bir etkisi olacaktır ancak fiyatlar hala çok yüksek. En düşük 0 kilometre araç fiyatı şu an 123 bin 900 TL.

Öyle ki, pazarda şu an 0 kilometre olarak satılan toplam 1071 binek otomobil arasında 150 bin TL bandında sadece 13 binek otomobil, 200 bin TL bandına ise sadece 81 binek otomobil kaldı.''

Hürriyet'in haberine göre; Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, 2020 yılına ilişkin değerlendirmesinde; ''Pandemi etkisindeki 2020’de ivmelenme ve yüksek adetler beklediğimiz sonuçlar değildi. Eylül ve ekim ayları tarihi zirveleri görmemizi sağladı. Yavaşlama olsa da aralıkta en az 100 bin adetle tamamlanacağını düşünüyoruz. 2020 yılının, 770 bin ile kapanacağını öngörüyoruz. Artan piyasa faiz oranlarına paralel olarak otomobil kredi faiz oranları da arttı. 2021 yılında da satışlarda ilk yarıda yavaşlama olması muhtemel. Ekonomik ve siyasi koşulların da etkisiyle yılın ilk yarısının zorlu geçeceğini ve satışlarda düşüş yaşanacağını öngörüyoruz. Aşılamanın da olumlu etkisiyle yaz aylarından itibaren tekrar canlanma yaşanmasını bekliyoruz. 2021 yılı satışlarının da 2020 yılı civarında gerçekleşeceğini düşünüyoruz'' ifadelerini kullandı.