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Ekonomi Fiyatlar düşecek vatandaş rahatlayacak! Cevdet Yılmaz enflasyon için tarih verdi
Ekonomi

Fiyatlar düşecek vatandaş rahatlayacak! Cevdet Yılmaz enflasyon için tarih verdi

Yeniakit Publisher
2024-06-10 21:48:00 -
Fiyatlar düşecek vatandaş rahatlayacak! Cevdet Yılmaz enflasyon için tarih verdi

Enflasyonla mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonun düşüş tarihine ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada, "Enflasyonla mücadelede geçiş döneminde zeminde güçlendiren adımlar attık. Mayıs'tan sonra düşüş başlayacak dedik. Temmuz-Ağustos-Eylül'de devam edecek düşüş süreci. Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'ler seviyesine gelecek." ifadelerini kullandı.

Yılmaz "2026'da ise yüzde 10'un altına düşecek şekilde programımızı yaptık. 2026'da tek haneli rakamları yakalayacağız." dedi.

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