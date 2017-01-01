Fiyatlar dibi buldu şimdi yatırım zamanı

2018’i zorlu geçiren gayrimenkul sektöründe düzenlenen kampanyalar can suyu olurken; maliyetlerle konutların satış değerleri arasındaki makas yüzde 30’u geçti. Buna rağmen ‘’Piyasada fiyatlar dibi gördü mü?’’ sorusuna cevap arayanların bekleyişi sürüyor. Uzmanlar ise 2019’da satış rakamlarının bu yıla göre en az yüzde 20 -25 oranında daha yüksek olacağı görüşünde.

Fırsat kapıda

Son verilere göre İstanbul’daki satılık konut fiyatlarında metrekare bazında son dört ayda ortalama bin liralık düşüş kaydedildi. Uzmanlar ise bu sürecin orta ve uzun vadeli gayrimenkul yatırımı yapmayı düşünenler için bulunmaz fırsat olacağı görüşünde.

En büyük gölge faiz

Sıfır konut projelerinde yüzde 40’lara varan indirimler alıcıları cezbediyor. Kısa vadede daha çok gelir getirecek finansal enstrümanlar yerine uzun dönemde yüksek kâr getirisi ile öne çıkan emlak yatırımlarının tercih edilmesi yönündeki eğilim artmaya başladı. Kısa dönemli çekici faizi oranları veya döviz yatırımları bu alandaki uzun dönemli kazanımları gölgeliyor. Uzun dönemde emlakla üç kat daha fazla kazanma ihtimali varken, bankalar yüksek mevduat faizi ile vatandaşların tercihini adeta kilitliyor. Ev satın almak isteyenlerin taleplerini karşılayamayan bankaların tatlı kâr hırsı ise sektörü çıkmaza sürüklüyor.

Nerelerden ev alınır?

Uzmanlar, kentsel dönüşüm bölgelerindeki yoğun konut stoğundan dolayı bazı bölgelerde alıcılar için cazip fiyatlı konutların bulunduğunu belirterek şu tespitlerde bulundu: “Büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesinde alıcılar için ciddi fırsatlar var, özellikle İstanbul’da Sancaktepe, Esenyurt, Çekmeköy, Beylikdüzü, Kartal, Pendik, Tuzla gibi ilçelerde ve Kadıköy’ün birçok mahallesinde uygun fiyatla konut satın almak mümkün. Sıfır konutlardaki indirim kampanyanları ikinci el konut fiyatlarını da aşağı çekmeye devam ediyor. Düşük krediye ihtiyaç duyan ya da hiç kredi gerektirmeyen konutlar oldukça hızlı bir şekilde satılıyor. Konut yatırımının uzun dönemde daha çok kazandıracağı açık.”