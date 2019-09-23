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Fiyatlar dengeye oturdu satışlar arttı

Dolar kurunun istikrarlı eğilimi teknolojik ürünlerin fiyatlarını pozitif etkiliyor. Kurun dinginleşmesiyle fiyatların dengeye oturduğunu belirten perakende zinciri Teknosa’nın Genel Müdürü Bülent Gürcan, bu sayede satışlarının önemli oranda arttığını ifade etti. Zincir, ilk 6 ayda mağaza tarafında yüzde 6; e-ticaret tarafında da yüzde 25 büyümeyi başardı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 11:09
Fiyatlar dengeye oturdu satışlar arttı

 Buğra Kardan 

2018 yaz ayında Türkiye’yi hedef alan ekonomik taarruzların ardından tavan yapan elektronik cihazların fiyatları makul seviyelere çekilmiş durumda. Bu tabloda hükümetin kur ataklarını önlemeye dönük makro ve mikro tedbirleri ile perakendecilerce art arda hayata geçirilen indirim kampanyalarının payı büyük.   

İndirim yarışı var

Promosyonlarının ve kampanyalarının raflara olumlu yansıdığını kaydeden teknolojik market zinciri Teknosa’nın Genel Müdürü Bülent Gürcan, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada “Şu anda tüketiciler için müspet bir rekabet ortamı var. Bu ortamda firmalar ürünlerini pahalıya değil, uyguna satıyorlar. İndirim yarışına giriyorlar. Tabii dolar da stabil. Hiç kuşkusuz bu durum fiyatları dengeliyor, tüketicileri rahatlatıyor” dedi.

Güzel aylar başladı

Ürün taleplerinin giderek arttığına işaret eden Gürcan, “Güzel aylar başladı. Ağustosta bir kıpırdanma oldu. Okula dönüş ayı olan eylül de hareketli geçiyor. Bu bir yana eylül-aralık döneminden umutluyuz. Çünkü en iyi ciroları bu dönemde elde ediyoruz. Ve tek haneli yüksek ya da çift haneli düşük büyüme bekliyoruz” diye konuştu.

2019’un kendileri adına iyi geçtiğini vurgulayan Gürcan, “İlk 6 ayda 1,8 milyar lira ciro elde ettik. Mağaza tarafında yüze 10,3, e-ticaret tarafında ise yüzde 25’e yakın büyüdük” şeklinde konuştu.

Toplam 2 bin 200 çalışanlarının bulunduğunu aktaran Gürcan, ayrıca şunları söyledi: “Bu sene 30 milyon lira civarında yatırım yaptık. Yatırımların büyük bölümü çoklu kanal satış stratejimize dönüktü. E-ticarete, www.teknosa.com‘a, veri analitiğine dayalıydı. Benzer yatırımlar 2020’de de devam edecektir. Bizim online satışlarımızda gözle görülür bir artış var. Ciromuzun yüzde 7’si e-ticaretten geliyor. Bu alanda yüzde 25 büyümeyi bildik. İşte onun için online alana yatırım yapmayı, çoklu kanal stratejimize önem vermeyi sürdüreceğiz.

AVM’lerle ilgileniyoruz

68 ilde 200’ü aşkın mağazayla hizmet verdiklerini anlatan Gürcan, “Şu anda en yaygın teknolojik perakendeyiz. Bu unvan bizi mutlu ediyor ve yaygınlığımızı arttırmaya yöneltiyor. Onun için yeni açılan AVM’lerle yakından ilgileniyoruz” değerlendirmesinde bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 11:09
  1. ekonomik taarruzlar
  2. elektronik cihazlar
  3. indirim kampanyaları
  4. Teknosa’nın Genel Müdürü Bülent Gürcan
  5. Yeni Akit
  6. E-ticaret

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