Fiyatını bildiğiniz halde yarı fiyata almışsanız! Aldatılmış olma ihtimaliniz daha yüksek

Önce “Muhteşem Kasım” şimdi yılbaşı alışverişi. Yakın gelecekte sevgililer ve anneler günü… İnternet alışverişi hız kesmiyor mağdurların sayısı da aynı hızla artıyor.

Fırsatla risk bir arada

Pek çok uzmanın ortak görüşüne göre internet alışverişinin gelişimi bu alışverişi düzenleyen yasaların gelişiminden çok daha hızlı oldu. Özellikle Pandemi, e-ticareti kimsenin öngöremediği düzeyde geliştirdi. Yasal altyapının yetersizliği, ödeme sistemlerindeki boşluklar, kullanıcıların teknoloji konusundaki yetersiz bilgisi ve yapılan reklamlarda kullanılan aşırı çekici dil e-ticareti bir keyif ve fırsat kadar risk alanı haline getirdi.

Artık rutin hal aldı

Adli Muhasebe ve Hile Denetimi Uzmanı Fikriye Aslan e-dolandırıcıların sayısının e-ticaret sitelerinden hızlı arttığını kaydetti. Gösterilen ürünün teslim edilmemesi, sahte ürünlerin gerçek gibi satılması, ücret ve ayıplı mal iadesinin yapılmaması gibi onlarca e-ticaret suistimâli artık günlük olaylar haline geldi.

Aslan, insanoğlunun bu tuzağa düşmesine anlam veremediğini söylüyor. Bu da tüketicinin gerçek olamayacak kadar iyi tekliflere e-ticaret ortamında inanma eğilimi göstermesi. Gerçek fiyatını çok iyi bildiği halde yarı fiyatına bir ayakkabıyı satın alan tüketicinin ruh hali e-ticarette işlenen suçları körüklüyor. Aslan’a göre bu çok şaşırtıcı bir durum. Aslan, toplumsal ve bireysel güven alanlarının hızla daraldığı günümüzde insanların o fiyata o ürünü alamayacağını bildiği halde satıcıya güvenmesini açıklamakta zorlandığını söylüyor. “Bedava peynir sadece fare kapanında bulunur” diyen Aslan, e-ticaret yoluyla bile satılsa hiçbir malın gerçek fiyatının yarı yarıya düşemeyeceğini artık kabullenmemiz gerektiğini söyledi.