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Fiyatı sürekli yükseltiliyordu! Hükümet harekete geçti

Dolar bahanesiyle zam üstüne zam yapılan damacana sulara indirim beklerken zam gelmesi sonrası hükümet harekete geçti. Hükümet, fahiş fiyat artışlarına yönelik denetim listesine ambalajlı suları da alma kararı verdi.

19 Şubat 2019 Salı 09:43
Fiyatı sürekli yükseltiliyordu! Hükümet harekete geçti

Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik savaş sonrası doların 7,21 TL'ye kadar çıkmasını bahane ederek damacana su fiyatlarına yüzde 70'e varan zam yapan firmalar hem doların düşmesine hem de tavan fiyat uygulamasına rağmen fiyatlara indirim yapmadıkları gibi üstüne bir de zam yaptılar.  

Damacana su fiyatlarının 15 TL'yi geçmesi sonrası hükümet sebze ve meyve de olduğu gibi geçti. Fiyat artışlarını takibe alan bakanlık, pazara hakim firmalardan zamların gerekçelerine dair bilgi ve belge isteyecek.

Tavan fiyat uygulamasına göre su fiyatları

19 litre polikarbon damacan dönüşümlü 9,5 lira,
19 litre polikarbon damacana dönüşümsüz 11 lira,
10 litre pet su dönüşümsüz (2 adet) 12 lira,
5 litre pet su dönüşümsüz (4 adet) 12 lira
1,5 litre pet su dönüşümsüz (12 adet) 12 lira
0,33 litre pet su dönüşümsüz (24 adet) 12 lira
0,5 litre pet su dönüşümsüz (24 adet) 12 lira
0,33 litre cam şişe dönüşümsüz (12 adet) 17 lira
0,75 litre cam şişe dönüşümsüz (6 adet) 15 lira
180 cc bardak su (60 adet) 12 lira
200 cc bardak su (60 adet) 12 lira
250 cc bardak su (40 adet) 11 lira
300 cc bardak su (40 adet) 11 lira
20 şişe dönüşümsüz maden suyu 13 lira
24 şişe dönüşümsüz maden suyu 15 lira

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 09:43
  1. damacana su
  2. su fiyatları

YORUM YAZ

  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ53 dk önce
    ELEKTİRGE BENZİNE DOGALGAZA ZAM GELİYOR.ONLARIDA İNDİRSENİZE. YOOJJJ HHHH
  • Ahmet Faruk Çarıkcıoğlu Ahmet Faruk Çarıkcıoğlu 1 sa önce
    Dolar bahane vurgun şahane.
  • SelâmiSelâmi1 sa önce
    HERİFLER ÇÖREKLENMİŞ SUDAN PARA KAZANIYOR. VATANDAŞA DA "YÜKSEK KALİTESİZ" SU İÇMEK DÜŞÜYOR. HARAM ZIKKIM OLSUN.
  • hülyahülya1 sa önce
    benzinmazot doğalgaz ve elektrikten ne haber?kimse yanından bile geçmiyor.bunların da tanzim satışı olacak mı?
  • AraştırmacıAraştırmacı1 sa önce
    Dolar düşüyor diye suda indirim bekleyen hamasetçiler akaryakıta, doğalgaza, elektriğe gelen zamları niye görmüyor?
  • yerli mülteciyerli mülteci1 sa önce
    benzin mazotlpg ve doğalgaza datanzim satış istiyoruz.. benzin 1.5 tl ye mal edip 6.5 tl ye satılıyor bu haksız kazançtır. vatandaş kazıklanıyor.. lütfen bir el atıverin.. ah şu petrolculer ahhhh.....

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