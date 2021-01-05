Fiyatı rekor üstüne rekor kıran antepfıstıklı fidanlı araziler satılıyor
Başta baklava olmak üzere birçok alanda tüketilen antepfıstığı en yüksek fiyat artışı yaşanan kuruyemişler arasında yer alırken, Nizip İcra Dairesi'nden ilginç bir satış ilanı yayınlandı..
Nizip Belediyesi eski Hizmet Binası Mezat Salonu'nda 2 Mart 2021 günü yapılacak satışta, Nizip, Doğrular mahallesinde 5 ayrı taşınmaz satışa çıkarıldı. Satılacak taşınmazlarda antepfıstığı fidanları olduğu belirtildi..
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