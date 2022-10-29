Fiyatı ne kadar olacak? İşte yerli otomobil TOGG ile ilgili merak edilen tüm detaylar

Türkiye'nin otomobili Togg'un ilk aracı, bugün banttan iniyor. Türkiye'nin 'Devrim' ile başlayan yerli otomobil hayali sonunda gerçekleşiyor. Togg'un Gemlik'teki tesisi, Cumhuriyet Bayramı'nda Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılacak, ilk otomobil banttan inecek.

İşte TOGG hakkında en çok merak edilen soruların cevapları:

1) TOGG projesi ne?

Türkiye'nin otomobilini üretme projesi son yılların en gözde konularından biri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasım 2017'de Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Holding ve TOBB tarafından bu projenin gerçekleştirileceğini açıkladı.

2) Ne zaman üretime başlanıyor?

TOGG, Cumhuriyetin 99'uncu yılının kutlanacağı 29 Ekim 2022 tarihinde seri üretime başlayacak.

3) Nerede üretiliyor?

TOGG Bursa'nın Gemlik ilçesindeki dev fabrikada üretilecek. Tesisin açılışı 29 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Fabrikanın temelleri 18 Temmuz 2020 tarihinde atılmıştı. 1.2 milyon metrekarelik alan üzerine kurulan fabrikadan çıkan C-SUV ve C-SEDAN araçlar ön gösterimde sergilenmişti.

4) Fiyatı ne kadar olacak?

TOGG'un en çok fiyatı merak ediliyor. Yetkililer fiyat konusunda bugüne kadar net bir açıklama yapmazken rekabetçi bir fiyat olacağını ifade ediyorlardı. Bugün piyasada C-SUV TOGG'a muadil araçların fiyatlarının 800 bin TL ila 1 milyon TL arasında olduğu ifade ediliyor. Mart 2023'te satışa çıkması bekleniyor.

5) Kaç farklı araç tasarlanıyor?

TOGG, C-SUV, C-Sedan, C-Hatchback, B-SUV, C-MPV modelleri ile müşterilerinin karşısına çıkacak.

6) Ne kadar araç üretilecek?

Tesiste, 10 yılda 5 farklı modelden toplam 1 milyon aracın üretimi hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şirketin 2023 yılı hedefinin 17-18 bin araç üreterek piyasaya sürmek olduğunu söyledi.

7) Üretim süreci nasıl işledi?

TOGG otomobillerin iç ve dış tasarımları Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi (EUIPO) tarafından 12 Nisan'da tescil edildi. 24 Haziran'da ise otomobillerin SUV ve sedan tasarımları Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi.

8) TOGG'un özellikleri ne?

Tamamen elektrikli olacak TOGG, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Otomobillerin 300+ ve 500+ kilometre menzilli modeller ile satışa sunulması bekleniyor. Otomobil, yazılımındaki güncellemeleri 4G/5G bağlantısı ile uzaktan alabilecek. 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

9) Eleştiriler ne?

Proje duyurulduktan sonra yerlilik oranı hakkında eleştiriler ortaya atılmıştı. Projenin fikri mülkiyet hakları yüzde 100 Türk firmalarına ait. Üretim sürecinde yabancı paydaşlarla da birlikte hareket edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen hafta yaptığı açıklamada üretim sürecindeki yerlilik oranına ilişkin şunları söylüyordu:

"Üreticilerle yaptığımız görüşmede ilk şartımız araçların yüzde 51'inin yerli olma şartı. Şunun garantisini veriyoruz, bu araç minimum yüzde 51 yerlilikle piyasaya çıkacak. 2025'te de minimum yüzde 65 yerliliği yakalayacak."

Ayrıca TOGG'un seri üretim fabrikasının açılışı da ayrı bir polemiğe sebep oldu. Bakan Varank, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'e de davetiye gönderdiklerini söyledi. CHP ve İYİ Parti tarafı davete katılmayacaklarını bildirdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, TOGG'un Türkiye'yi gururlandıran özel bir girişim olduğunu söylerken, "Bu davet, şirket yönetiminden gelseydi seve seve katılır, seri üretim bandından inecek ilk aracı da ayakta alkışlardık" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise şirket yönetiminin siyasi parti liderlerine davetiye konusunda, bakandan davetiye gitmesi konusunda bir telkini olduğunu ifade ederken, "Daha önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları vardı. 'Bir araç tanıttılar, bu aracı ne zaman üretecekler, hani bu araç' diye açıklamaları oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan bir daveti kendine yediremiyorsa gidip bakanlıkların da kapısına dayanmaması lazım" diye konuştu.

10) TOGG ismi nereden geliyor?

TOGG Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun kısaltması. Aslında ilk etapta satışa çıkacak isme henüz karar verilmediği için otomobil bu marka adı ile anılıyordu. TOGG'un CEO'su Gürcan Karakaş marka isminin beğenilme oranının yüzde 70'in üzerinde olduğunu ifade ediyordu.