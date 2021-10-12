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Ekonomi Fiyatı 25 liradan 15 liraya düştü
Ekonomi

Fiyatı 25 liradan 15 liraya düştü

Kasaplarda işlerin durmasına yol açan kanlıca mantarında bereket devam ediyor. Geçen hafta 25 TL'den satılan mantarın fiyatı 15 TL'ye geriledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 22:29:00 -
Fiyatı 25 liradan 15 liraya düştü

Bin bir meşakkatle dağlardan toplanan kanlıca mantarı etten daha lezzetli olmasıyla biliniyor. Boyabat ilçesinde köylüler sabah erken saatlerde dağlara çıkarak mantar topluyor.

Derelerden geçip, yokuşlar aşılarak getirilen mantar ilçe halkında büyük ilgi görüyor. Büyük şehirlerden gelen talepler de karşılanıyor.

Yaklaşık 1 aydır toplanan kanlıca mantarı bollaştı. Fiyatı da ona bağlı olarak düşmeye başladı. Geçen hafta 25-30 TL arasında satılan mantar, 15 TL’ye alıcı buluyor.

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