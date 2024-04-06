Fiyat performans odaklı Huawei P70 için kafa karıştıran gelişme!

Huawei‘nin 2019 yılında ABD tarafından kara listeye alınması ve yaptırımlara maruz kalması akıllı telefon pazarındaki dengeleri fazlasıyla değiştirdi. Çinli üretici özellikle 5G ile ilgili kısıtlamaları bir ölçüde aşmayı başarırken, son dönemde Mate 60 serisi telefonlarında bu teknolojiye yer verdi. Son gelen raporlar ise markanın yakında tanıtmaya hazırlandığı P70 serisiyle ilgili kara karıştıran bir gelişme yaşandığını gözler önüne seriyor.

Huawei P70 lansmanı iptal edildi

Bad Review Emperor tarafından paylaşılan son raporlara göre Huawei P70 serisinin tanıtım etkinliği iptal edildi. Tabii, bu durum akıllı telefonların tanıtılmayacağı anlamına gelmemeli. Bu gelişme akıllardaki soru işaretlerini bir hayli karıştırsa da kaynağa göre Çinli firma cihazlar için sipariş almaya halen devam ediyor.

Huawei P70 tanıtım tarihiyle ilgili maalesef bir belirsizlik söz konusu. Ancak selefi P60’ın geçen yılın mart ayında satışa sunulduğunu dikkate alırsak, yaklaşan serinin bu ay ya da mayıs ayında tanıtılabileceğini söyleyebiliriz.

Yaklaşan Huawei P70 modeli ALT-AL10 numarasıyla Geekbench veri tabanında göründü. Akıllı telefon tek çekirdekli testlerden 1.243, çok çekirdekli testlerden ise 3 bin 840 puan almayı başardı. Bununla beraber cihazın bazı kilit özellikleri dolaylı yoldan da olsa doğrulanmış oldu.

Geekbench veri tabanına bakarak akıllı telefonun 12 GB RAM ile geleceğini söyleyebiliriz. Tabii, burada daha farklı bellek opsiyonlarının olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak önemli. Buradaki en ilginç detay ise akıllı telefonun Android 12 ile gelecek olması. Tabii bu ayrıntıların sonradan değişebileceğini belirtelim.

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Akıllı telefonda kullanılacak işlemci yüksek ihtimalle Mate 60 Pro’ya da güç veren 5G destekli Kirin 9000s olacak. 7 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 2.62 GHz, 3x 2.15 GHz ve 4x 1.53 GHz çekirdeklerine ek olarak Maleoon 910 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Huawei P70, selefine kıyasla bazı tasarım değişikliklerine ev sahipliği yapacak. Son sızdırılan görselleri göz önünde bulundurarak telefonun içerisinde üç kameranın yer aldığı üçgen bir kamera kurulumuna geçiş yaptığını söylemek mümkün. Ayrıca kamera modülünün bir önceki modele göre daha çıkıntılı olduğunu belirtelim.

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, Huawei P70 modelinin kamera özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefonda değişken diyafram açıklığına sahip 50 Megapiksellik Sony IMX989 ana kamera yer alacak. Bununla birlikte, 50 Megapiksellik ultra geniş açı ve 50 Megapiksellik 4x periskop telefoto sensörü karşımıza çıkacak.

Seriyle ilgili sızıntılar bunlarla sınırlı değil. Zira kaynağa göre akıllı telefonlarda 6,5 ve 6,8 inç olmak üzere iki farklı ekran seçeneği mevcut olacak. Her iki opsiyon da 1,5K çözünürlük ve değişken yenileme hızına ortam sağlayan LTPO teknolojisine ev sahipliği yapacak.