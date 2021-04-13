Fitre ne kadar? Bu sene fitre kaç para? Fitre miktarı, fitre bedeli

Ramazan ayına girilmesiyle birlikte inanmış gönüllere huzur, mutuluk, sevgi. merhamet, mağfiret, huzur, yarımlaşma, paslaşmadık ve kardeşlik duyguları da tavan yapmış durumda. Oruç, ibadeti İslam’ın beş şartından biridir. Ramazan ayında farz olan oruç ibadetini yerine getirmenin ayrı bir mükafatı, ayrı bir güzelliği vardır. Dua ve niyazların Rabbimiz tarafından anında karşılık bulduğu bir aydır Ramazan. İftarlar ve yardımlar sebebiyle akrabalık, dostluk ve komşuluk haklarının ihya edildiği bir aydır. Malî ibadetlerin bolca yapılmasıyla (zekât ve fitrelerle) fakirlere yardım elinin uzatıldığı bir aydır.

Fitre ne kadar?

Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından karar sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Din İşleri Yüksek Kurulumuzca, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için Fitre miktarı 28 TL olarak belirlenmiştir.

Fitre nasıl verilir?

Fitre miktarının belirlenmesinde, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınmıştır. Belirtilen meblağ, nakdî olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebilir.

Belirlenen bu miktar aynı zamanda, oruç tutamayanlar için vermesi gereken günlük fidye miktarıdır.

Fıtır sadakası nedir?

Fıtır sadakasını, kendi hayat seviyesini dikkate alarak fakire ulaştırır. Fıtır sadakası, bir insanı sabah akşam doyurabilecek şekilde çeşitli yiyecekler esas alınarak tesbit edilir. Bir insan, sabah bir ekmek, akşama da bir ekmek yiyerek doyabilir. Biz fıtır sadakasının en güzel şekilde yerine getirilmesi için şunu tavsiye ediyoruz: Bir müslüman sabah-akşam yediği yemeğe, genellikle ne kadar masraf ettiğini -imkânı varsa fazla fazla- hesaplayarak fakire ulaştırsın. Bunun, Allah’ın rızâsına daha uygun olduğu âşikârdır. [54]