  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Oruç Fitre alan fitre verir mi? Fitre alan biri fitre verebilir mi?
Oruç

Fitre alan fitre verir mi? Fitre alan biri fitre verebilir mi?

Fitre alabilen bir kimse fitre veya zekât verebilir mi? Zekât alabilen bir kimse fitre veya zekât verebilir mi? Fitre verebilecek durumda olan birinin zekat veya fitre alması câiz midir? soruları on bir ayın sultanı Ramazan ayının evlerimizi şereflendirmesiyle birlikte bir hayli sorulmakta. Diyanet 2021 fitre miktarını 28 TL olarak açıkladı. Normalde durumu iyi ancak salgın nedeniyle çalışamamakta bundan dolayıda bir takım sıkıntılar çekmekte. Peki geçici olarak durumu kötü olana fitre verilir mi? Fitre alan fitre verebilir mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-20 09:52:00 - 2021-04-20 09:52:55
Fitre alan fitre verir mi? Fitre alan biri fitre verebilir mi?

Fitre alana fitre vermek düşer mi? Ramazan bayramına kavuşan, temel ihtiyaçlarının ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı (80.18 gr. altın veya bu değerde) mala sahip olan müslümanlar kendileri ve velayetleri altındaki kişiler için fıtır sadakası vermekle yükümlüdürler (Kâsânî, Bedâî’, II, 70, 72).

Ancak fıtır sadakası ile yükümlü olmak için bulunması gereken nisap miktarı malın, “artıcı” özellikte olması ve üzerinden “bir kameri yıl” geçmiş olması gerekmez. Kişi kendisinin ve ergenlik çağına ulaşmamış çocuklarının fitresini vermekle yükümlüdür (Kâsânî, Bedâî’, II, 70). Buna karşılık kişininana-babası, büyük çocukları, karısı, kardeşleri ve diğer yakınları için fitre ödeme zorunluluğu yoktur. (Kâsânî, Bedâî’, II, 70, 72). Fakat vekâletleri olmadığı hâlde bu kişiler için ödeme yapsa geçerli olur.

Şâfiî mezhebine göre ise fıtır sadakası vermek “farz”dır ve bununla yükümlü olmak için nisap miktarı mala sahip olmak şart değildir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 594). Buna göre temel ihtiyaçlarının yanı sıra bayram günü ve gecesine yetecek kadar azığa sahip zengin-fakir her müslüman fitre ile yükümlüdür (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 594). Ayrıca varlıklı kimsenin müslüman olan eşi, çocukları, ana-babası ve diğer yakınları için de sadaka-i fıtır vermesi gerekir. (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 595; İbn Rüşd, Bidâye, I, 279-280).

Fitre alan fitre verir mi?

Bazı vatandaşlar fitre aldıkları halde kendileri fitre ödemesi yapıyorlar veya zekat aldıkları halde zekat ödemesi yapıyorlar. Böyle bir durum söz konusu olamaz. Bu konuyla alakalı istisnai bir takım hükümler var ayrı ama genel manada böyle bir şey söz konusu değil. Bir kimsenin fitre verebilmesi için asli ihtiyaçları olarak tabir edilen evi, arabası dışında nisap miktarı para ve mala sahip olan kişi fitre alamayacaktır fitre vermesi vaciptir. Fitre almak veya fitre vermek aynı yerde toplanamaz. Eğer siz fitre alıyorsanız fitre vermeniz gerekiyor. 

Fitre kimlere verilmez?

Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:

a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

c) Eşine,

d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).

Şâfiîlere ve Ebu Yusuf’a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223). Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301).

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çinliler duyurdu! Çip krizinde korkutan gelişme
Ekonomi

Çinliler duyurdu! Çip krizinde korkutan gelişme

Çin Otomobil Satıcıları Birliği çip kıtlığının genel otomobil üretimini etkilediğini ve satışları düşürmeye devam edeceğini beklediklerini a..
Türkiye'den Brezilya'ya kritik teklif: Yeni uçak tiplerinde görev alabiliriz
Gündem

Türkiye'den Brezilya'ya kritik teklif: Yeni uçak tiplerinde görev alabiliriz

Brezilya'nın havacılık alanında başarılarına dikkat çeken Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bundan sonra geliştirilecek yeni uçak tipler..
CHP'li Canan Kaftancıoğlu’ndan skandal paylaşım! Yalan siyasetine Aylan bebeği alet etti
Siyaset

CHP'li Canan Kaftancıoğlu’ndan skandal paylaşım! Yalan siyasetine Aylan bebeği alet etti

Partisindeki taciz ve tecavüz rezaletine gıkını bile çıkarmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından 'Ayl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay