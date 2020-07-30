Fitneci prensler

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan, Türkiye düşmanlığında sınır tanımıyor...

BAE, Suud ve İran destekli Hizbullah’a yakın basın organları, ekonomik kriz ve protestoların sürdüğü Lübnan’da, dikkateleri dağıtmak için Türkiye aleyhinde propagandalara yoğunlaştı.

Lübnan’daki belli bir kesime hükmetmek için on yıllardan beri birkaç aileyi milyar dolarlarla finanse eden BAE ve Suud’taki prensler, Türkiye’nin din ve mezhep ayrımı gözetmeksizin bu ülkede yaptığı insani yardımlarla halkın gönlünü kazanmasından büyük rahatsızlık duyuyor. Söz konusu yönetimler Türkiye’nin insani yardımlarla fethettiği gönülleri asparagas haberlerle yıkmaya çalışıyor.

‘Türkiye işgal edecek yalanı’

Türkiye’nin bugüne kadar Lübnanlılara sunduğu insani yardımlar, ülkede kurulan Suudi ve BAE’ye ait basın organları tarafından “Türkiye’nin Lübnan’daki nüfuzu” ve “Türkiye Trablusşam’ı işgal etmeye böyle hazırlanıyor” başlıklarıyla servis edildi. İran’ın Lübnan’daki uzantısı Hizbullah’a yakın medya da “Türkiye, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) üzerinden Lübnan’da varlık gösteriyor” gibi başlıklarla konuyu gündemde tutmaya çalışıyor.

Riyad ve Abu Dabi’ye ait medyanın Türkiye aleyhindeki asılsız haberlerini değerlendiren Lübnanlı uzmanlar, bu durumu söz konusu Arap yönetimlerin Lübnan’a müdahalesinin önünü açma ve ülkedeki Sünni kesimin ulusal denklemdeki varlığını dağıtma adımı olarak yorumluyor. Lübnan’daki eski Başbakanlara yakın kaynaklar, ülkenin kuzeyinde Sünnilerin çoğunlukta olduğu Trablusşam’daki bazı kesimlerin Körfez ülkelerinden kaynak elde etmek için Türkiye’ye yönelik suçlamalarda bulunduğunu söyledi.

“Türkiye’nin siyasi müdahalesi” şeklinde yapılan tüm haberlerin asılsız olduğunu vurgulayan kaynaklar, “Türkiye’nin kuzeydeki varlığı herkes tarafından biliniyor. Trablusşam ve Sünni nüfusun yoğun olduğu ülkenin diğer bölgelerindeki halk, Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönülden bağlıdır” ifadelerini kullandı.

Hristiyan ve şiilere korku...

Trablusşam bölgesinin, eskiden olduğu gibi son zamanlarda da birtakım radikal suçlamalara maruz kaldığına işaret eden kaynaklar, söz konusu suçlamaların ülkedeki Hristiyanları korkutma ve Şiileri de Hizbullah’ın etrafında toplamaya yönelik yardımcı bir unsur olarak kullandığına dikkati çekti.