Fitneci CHP yine iş başında! Engin Altay felaket tellallığı yaptı: Sahillerden cesetler toplanıyor

Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken orman yangınlarında helikopterin müdahale etmediğini söyleyerek yalan söyleyen CHP'li Engin Altay, meydana gelen selde de felaket tellalığı yaptı. 'Yanan yerlerde helikopter gördüysem namerdim' diyen Altay, Karadeniz'de yaşanan selde kendisine AFAD'a 329 kayıp başvurusu yapıldığı yönünde bilgi verildiğini belirterek "Sahillerden cesetler toplanıyor, bunu Türkiye'nin bilmesi lazım" dedi.

Batı Karadeniz bölgesindeki etkili aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen sel ve su baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 27'e yükseldi. Bölgede ölü sayısının artabileceğinden endişe edilirken CHP milletvekili Engin Altay felaket tellallığı yaptı.

"Sahillerden cesetler toplanıyor"

Felaketin merkezi konumundaki Kastamonu Bozkurt'ta bulunan CHP'li Altay, "Tablo vahim. Hükümetin kayıplarla ilgili net bilgi vermemesini, ölenlerle ilgili net bilgi vermemesini çok da doğru bulmuyorum. Panik havası olmasın şüphesiz ama burada onlarca yakınını arayan insana ben rastladım. AFAD'a 329 kayıp başvurusu yapıldığı bilgisi bana verildi ve bu kayıpların hepsi sel anında kayıp.

Sahillerden cesetler toplanıyor bunu Türkiye'nin bilmesi lazım. İnebolu'da bir fabrikanın soğuk hava deposunda cesetler tanı konulana kadar oraya toplanıyor. Şu anda Sinop Ayancık'ta da ben çok net biliyorum 7 ölü var. Burada ölü sayısının çok olacağını maalesef öngörüyoruz" dedi.

AFAD: 27 can kaybı 1 kayıp var

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Yangında provokasyon yapmıştı

CHP, Akdeniz ve Ege'de çıkan yangınlarda helikopterlerin müdahale etmediği şeklinde yalan söyleyerek felaketten siyasi malzeme çıkarmaya çalışmıştı.

CHP'li Engin Altay, 'yanan yerlerde helikopter gördüysem namerdim' demiş Başkan Erdoğan, ise Altay'ın yalanına tepki göstererek "Hiç şüphen olmasın, öylesin! Niye? Sen bunları konuşurken arkandan uçak, helikopter geçiyor." demişti.