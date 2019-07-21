Fitne çıkarmaya devam ediyorlar! Terör paçavrası milleti bölme derdinde

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr PKK’nın fikir ve ideolojisini yayma görevini üstlenen Yeni Yaşam Gazetesi’nin sözde ‘yazar’larından Kenan Kırkaya, “Kürtlüğü inkar edemedikleri gibi Kürdistan’ı da inkar edemeyecekler." dedi.

Bazı kitaplarda yer alan kürdistan kelimesinin yerine “Kürt” kelimesinin kullanılarak basım yapıldığını iddia eden Kırkaya, bunun bir sansür olduğu yönündeki ifadeleriyle devleti hedef gösterdi. Devletin Kürt vatandaşlara baskı uyguladığı yalanını lanse eden Kırkaya, devletin kürtleri katlettiği yalanını söyleyen PKK ile aynı dili kullandı.

'Kürtlere asimilasyon politikası uygulanıyor'

Geçtiğimiz günlerde Tunceli’de iki kardeşin ölümüyle sonuçlanan PKK’nın döşediği EYP'nin patlaması suçunu devlete yıkmaya çalışan “gazete”, şimdi de kürdistan söylemini yeniden gündeme getirerek halkı ayrıştırmaya çalışıyor.

PKK’nın gerçekleştirdiği terörist faaliyetleri haklı göstermek için kullandığı kürdistan kelimesini dillendirerek PKK’nın dilini kullanan Kırkaya, şunları söyledi:

“Kürt vardır ama dili yasaktır, Kürt vardır ama tarihsizdir, olan tarihi de tahrip edilmektedir, Kürt vardır ama vatansızdır, Kürt vardır ama makul ve makbul olmak zorundadır; yani folklorik bir öge olmanın ötesinde bir anlam taşımamaktadır.” diyerek devletin asimilasyon politikası uyguladığını ileri sürdü. “‘Kürde evet Kürdistan’a hayır’, ‘Kürde evet diline hayır’, ‘Kürde evet kolektif haklarına hayır’ anlayışını hayata geçirmeye çalışıyorlar.” ifadelerini kullanan sözde “yazar”, devletin Kürtler’e tanıdığı hakları yokmuş gibi göstererek, devlet-millet ilişkisini bozmaya çalıştı."