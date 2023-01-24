Fitili Davutoğlu ateşledi! Altılı masada büyük kriz

Altılı masanın tek sorununun adaylık konusu olmadığını, Ahmet Davutoğlu'nun kriz çıkışıyla başlayan ve masanın gizli ortağı HDP'ye tavizle devam eden çok daha derin bir problemin masayı beklediğini belirten Mahmut Övür, "Çünkü daha HDP'yle pazarlık başlamadı" ifadelerini kullandı.

Övür, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Altılı Masa hâlâ adayını belirlemedi.

Mansur Yavaş kendini auta atsa da Akşener'in desteğiyle İmamoğlu auta çıkmamak için direniyor ve "Halk beni istiyor, beni görün" diye tura devam ediyor. Bu yüzden masadaki gerilim kolay bitmez.

Ama masanın tek sorunu adaylık konusu değil.

Davutoğlu'nun kriz çıkışıyla başlayan ve masanın gizli ortağı HDP'ye tavizle devam eden çok daha derin bir problem onları bekliyor.

Çünkü daha HDP'yle pazarlık başlamadı.

İlk ipucunu Ali Babacan verdi. Diğerleri de onu yalnız bırakmadı. Her biri nasıl taviz vermeye hazır olduklarını büyük bir özgüvenle açıkladı.

Kılıçdaroğlu şöyle diyordu:

"Açık söylüyorum biz değiştik, biz halkın partisiyiz. Biz hangi yanlışları terk ettiysek, artık Saray tam odur.

Statükocu, anti-reformcu, anti-özgürlükçü Kenan Evren kafasına geldiler."

Akşener çıtayı daha da yükseltti ve "silahlara veda"dan söz etti.

HDP'ye yönelik bu tavizler, daha ittifak yapmadan başlayan yönetim krizini bile gölgede bıraktı ve masadan beklentisi olanları şaşkına çevirdi.

Bu pazarlığın bedeli çok daha ağır olacak. Bu gerçeği gören CHP'deki Atatürkçü ve ulusalcılardan İP'teki milliyetçilere kadar çok geniş bir kitlenin "rahatsız" olduğu söyleniyor.

Bu partilerin içinde bir tepkiye dönüşür mü bilemem ama eski siyasi aktörleri harekete geçirdiği çok açık. (...)"