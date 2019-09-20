0553 313 94 23

Fitch'ten yeni Türkiye mesajı: Pozitif ilerleme devam ederse...

Fitch Ratings’in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Ülke Notları Grubu Direktörü Ed Parker, Türkiye'nin kredi notu açısından güçlü yönlerinin farkında olduklarını belirterek, "Eğer ekonomi uzun süre bu şekilde pozitif yönde ilerlemeye devam ederse, o zaman ilk yapılacak şey not görünümünün durağana döndürülmesi olacaktır" dedi.

20 Eylül 2019 Cuma 11:50
Fitch'ten yeni Türkiye mesajı: Pozitif ilerleme devam ederse...

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Ed Parker, Türkiye'nin makroekonomik görünümünün, Türk lirasının aşırı değer kaybettiğini ve cari açığın yaklaşık 60 milyar dolar seviyesine ulaştığı bir yıl öncesine göre daha pozitif olduğunu söyledi.

O dönemde cari açığın nasıl finanse edileceğine dair belirsizliklerin mevcut olduğunu ve resesyona girildiğini anımsatan Parker, "Şu an Türkiye'de cari açığın düştüğünü görüyoruz. Türkiye cari açıkta ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlayabildi." ifadelerini kullandı.

Parker, bu durum Türk bankalarının özellikle diğer yabancı ortakları ile derin ilişkisi tarafından da kısmen ortaya konduğunu belirtti.

Sendikasyon kredilerinde bunun görüldüğüne dikkati çeken Parker, geçen yıl eylül-ekim aylarında Türk bankalarının maliyeti biraz artmış olsa da ihtiyaç duyduğu finansmana erişebildiğini söyledi.

Parker, Türkiye'nin ekonomik olarak dengelenme sürecine girdiğini vurguladı.

Şu anda enflasyonun düştüğünü ve büyümenin iyileştiğini ifade eden Parker, Türkiye'nin kredi notu ve not görünümüne ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin kredi notu açısından güçlü yönlerinin farkındayız. Düşük kamu borcu ve dinamik bir ekonomi olması güçlü yanları. Ayrıca Türkiye'nin bu zorlu süreçte yolunu bulabileceğine inanıyoruz. Son veriler de bu görüşümüzü destekler nitelikte. Eğer ekonomi uzun süre bu şekilde pozitif yönde ilerlemeye devam ederse, o zaman ilk yapılacak şey not görünümünün durağana döndürülmesi olacaktır."

"Türkiye 2020'de yaklaşık yüzde 3 seviyesinde büyüyebilir"

Ed Parker, Türkiye ekonomisinin 2019'da sadece yüzde 0,5 daralmasını beklediklerini söyledi.

Gelecek yıl büyüme projeksiyonları hakkında da bilgi veren Parker, "2020 yılında ise ekonomide büyümenin tekrar geri dönmesini ve yaklaşık yüzde 3 seviyesinde büyüme kaydedilmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Parker, bu ay içerisinde yayımlanacak olan "Küresel Ekonomik Görünüm Raporu"nda büyüme öngörülerini güncelleyeceklerini belirtti.

Enflasyonda şu anki yüzde 15 seviyesinin yıl sonunda biraz daha azalmasını beklediklerini ifade eden Parker, bunun birçok açıdan Türk lirasının seviyesine bağlı olacağını söyledi.

Parker, Türkiye'nin ekonomik görünüme ilişkin olası riskler hakkında değerlendirmeler yaptı:

"Türkiye ekonomisi için dikkate değer aşağı yönlü risklerin de olduğuna inanıyoruz. Ekonomik dönüşüm devam ederken, bütçe açığı ve bankaların bilançosu gibi gerilimler söz konusu. Türkiye'nin küresel ortamdaki şoklara ve politik şoklara maruz kalmaya devam ettiğini düşünüyoruz. Türkiye ekonomisinin nominal çıpasının eksik olduğuna inanıyoruz. Eğer Türk lirasında yeniden zayıflama görülürse bu durumda enflasyonun düşünü devam etmez. Hatta potansiyel olarak yeniden yükseldiğini görebiliriz."

"Toplam döviz rezervi daha önemli bir gösterge"

EMEA Ülke Notları Grubu Direktörü Parker, Türkiye'nin mevcut döviz rezervine ilişkin, toplam ve net döviz rezervlerinin ikisine de baktıklarını söyledi.

Fakat toplam döviz rezervinin daha önemli bir gösterge olduğunun altını çizen Parker, "Çünkü dış borcun ödenmesine ilişkin bu rezervler döviz likidite tamponu oluşturuyor. Toplam döviz borç yükümlülüklerinin büyük çoğunluğunun bankalar ve şirketlerle ilişkili olması nedeniyle toplam döviz rezervine bakmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 11:50
  1. Türkiye
  2. Türk lirası
  3. Fitch Ratings

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Duygulara tercüman oldu...Bu kişiler arasında siz de olabilirsiniz!
    1. Duygulara tercüman oldu...Bu kişiler..
    2. İnternet ticaretin merkezine yerleşti
    3. Bursa'da uyuşturucu operasyonu
    4. AK Parti’den dikkat çeken Ahmet..
    5. “Bilişim teknolojileri KOBİ’ler için..
    6. Akıncı stratejik görev üstlenecek
    7. Gözenek sıkılaştırıcı maske! Ev yapımı
    8. Kamu personel alımı yapan kurumlar iş..
    9. Fitch'ten yeni Türkiye mesajı: Pozitif..
    10. Perakendede iştah kabartan mesajlar!..
    11. Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandı
    12. Osmanlı barışını yeniden tesis..
    13. Zonguldak'ta eşek arısının soktuğu..
    14. Gençlerimiz Kanada’ya daha kolay..
    15. ABD 2 diplomatı ülkeden kovdu
    16. Türkiye S-400'lerin kurulum tarihini..
    17. Bakan Pakdemirli'den 'Süt zammı'..
    18. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel..
    19. Toplumsal bağışıklık için aşı oranı..
    20. ‘Dostlar’ Akit’te buluştu
    AK Parti'de bir istifa daha! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler
    AK Parti'de bir istifa daha! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler
    Kulisleri sallayacak sürpriz gelişme! Ali Babacan en çok o partide karşılık buldu
    Kulisleri sallayacak sürpriz gelişme! Ali Babacan en çok o partide karşılık buldu
    Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
    Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
    İstifa eden Ahmet Çelik'e arkadaşlarından tepki yağdı!
    İstifa eden Ahmet Çelik'e arkadaşlarından tepki yağdı!
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı

    Günün Karikatürü

    20 Eylul 2019
    Türkiye'den müthiş hamle! Akar duyurdu...
    Türkiye'den müthiş hamle! Akar duyurdu...
    İmamoğlu'ndan bir skandal daha! Sakal yasaklandı, mescid kapatıldı
    İmamoğlu'ndan bir skandal daha! Sakal yasaklandı, mescid kapatıldı