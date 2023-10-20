Fitch'ten Türk bankaları için bunu öngördü: Dünyaca ünlü banka iyimser analiz yaptı! Türkiye için flaş tahmin!

Fitch Ratings, Türk bankacılık sektörünün marjlarında bu yılın ikinci yarısında bir miktar toparlanma beklendiğini ve yetkililerin politika değişikliği kapsamında bazı önlemleri hafifletilmesinin bankaların kredi verme iştahını canlı tutabileceğini bildirdi.

Fitch Ratings'in Türk bankacılık sektörü varlıklarının yüzde 83'ünü kapsayan 13 bankanın bulunduğu Datawatch raporunda, söz konusu bankaların faaliyet karı/ortalama risk ağırlıklı varlık oranının marj daralmasına rağmen yılın ikinci çeyreğinde iyileştiği kaydedildi.

Lira mevduatları üzerindeki fiyat baskısına rağmen, yüksek kredi faizleri ve TÜFE endeksli tahvil getirilerine bağlı olarak marjların bu yılın ikinci yarısında bir miktar toparlanmasının beklendiği kaydedilen raporda, KKM'deki kademeli azalışa bağlı olarak bankaların döviz mevduat paylarında yılın ikinci yarısında önemli ölçüde artış beklenmediği de aktarıldı.

Raporda, bankaların döviz fonlama ve özsermaye dışı fonlamadaki ortalama paylarının yükseldiği ve bu durumun Türk bankalarının düşük risk primlerinin ardından artan piyasa ihraçlarının yansıması olduğu belirtildi.

KREDİ BÜYÜMESİ YAVAŞLADI

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Öte yandan, para politikasının normalleşmesi ve son politika değişikliklerine rağmen Türk bankalarının kredi büyümesinin yılın ikinci çeyreğinde yavaşladığı kaydedilen raporda, düzenleyici tedbirler nedeniyle büyümenin yılın ikinci yarısında da zayıf kalmasının beklendiği ifade edildi.