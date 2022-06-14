Fitch'in petrol fiyatları tahminini yükseldi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, dünya ekonomisi ile ilgili öngörülerde bulunurken, petrol fiyatlarını da değerlendirdi.

Yüksek seyreden petrol fiyatlarının gelecekte de yükselmeye devam edeceğini rapor eden Fitch, bu öngörüsünü, ticaret akışındaki aksamalar ile yeniden yönlendirmeler, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'dan deniz yoluyla yapılan petrol ithalatını yasaklaması ve koronavirüs salgını sonrası yaşanan talep artışı nedenlerine bağladı. Rusya petrolünün büyük bir kısmının Hindistan ve Çin'e yönleneceği de vurgulandı.

Brent tipi ham petrol varil fiyatı öngörüsü 100 dolardan 105 dolara çıktı

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamaya göre, kurum, bu yıl için Brent tipi ham petrol varil fiyatı öngörüsünü 100 dolardan 105 dolara, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol fiyatı öngörüsünü ise 95 dolardan 100 dolara yükseltti.

Gelecek yıl için daha önce varil fiyatı 80 dolar olarak tahmin edilen Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar ve 76 dolar olarak tahmin edilen WTI tipi ham petrolün varil fiyatı 81 dolar olarak revize edildi.



2024 tahminleri yükseldi



AA'nın haberine göre, Fitch Ratings, 2024 için de tahminlerini yükselterek, Brent petrolün varil fiyatını 65 dolar, WTI tipi petrolün varil fiyatını ise 62 dolar seviyesinde beklediğini açıkladı. Kurum, 2025 ve daha uzun vadeli öngörülerini ise sabit tuttu.