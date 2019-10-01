Fitch'den Türkiye için dolar tahmini!

Fitch Ratings, bugün yayınladığı 'Global Ekonomik Görünüm' raporunda Türk ekonomisi için 2019 büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. Fitch, Dolar/TL kurunun 2019 sonunda 6.00 TL, 2020 yılında ise 6.60 TL olacağının öngörüyor.

Türk ekonomisinin 2019 ikinci çeyrekte beklentilerden daha güçlü bir büyüme gösterdiğine işaret eden Fitch, 2019 yılının tamamı için GSYH büyüme beklentisini Haziran ayında duyurduğu -yüzde 1.1'den -yüzde 0.3'e yükseltti.

Fitch, Dolar/TL kurunun 2019 sonunda 6.00 TL, 2020 yılında ise 6.60 TL olacağının öngörüyor. Uluslararası kuruluşa göre, Dolar/TL 2021 yılı sonunda ise 7.20 TL olacak.

Dünya'nın aktardığına göre açıklanan PMI ve tüketici güven verilerinin ekonominin daralmakta olduğu ile tutarlı olduklarını belirten Fitch, ancak 2020 yılında geniş çaplı bir toparlanma beklediklerini vurguladı.

Türk ekonomisinin 2020 ve 2021'de yüzde 4.3 olarak öngördükleri potansiyelin altında büyüyeceğini öngörmeye devam ettiklerini belirten Fitch, 2020'de yüzde 3.1 ve 2021'de yüzde 3.6 büyüyeceğini tahmin etti.