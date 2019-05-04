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Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu "BB" olarak, not görünümünü ise "negatif" olarak teyit etti

04 Mayıs 2019 Cumartesi 07:01
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB' görünümünü 'Negatif' olarak teyit etti. Kuruluş açıklamasında ''Türkiye'nin kredi notu ve negatif görünüm zayıf dış finansmanı, düşük döviz rezervlerini ve yüksek net dış borç, yüksek enflasyonu yansıtıyor" dedi. Türkiye'nin kredi notunun güçlü kamu finansmanı, büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomi tarafından desteklendiğini vıurgulayan kuruluş açıklamasında ''Türkiye'nin ekonomik toparlanması, enflasyon, ekonomi politikasının uygulanması için görünüm civarında ciddi belirsizlikler devam ediyor" ifadesini kullandı.

Kuruluş yayınladığı değerlendirmede, "Ekonomi 2018'de TL'de dış finansman kırılganlıklarından, siyasi ve jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan keskin bir değer kaybı yaşadı. Cari işlemler açığında hızlı bir düzeltme yeniden dengelenmeye ve istikrara doğru giden yolda gerekli bir adım. Bununla birlikte, ekonomik toparlanma ve enflasyon, ekonomi politikasının uygulanması için görünüm etrafında ciddi belirsizlikler devam ediyor" dedi.

Fitch, jeopolitik ve siyasi risklerin Türkiye'nin notu üzerinde baskı yarattığını kaydetti. 

Kararın ardından Dolar/TL 5.97 TL seviyesindeki seyrini korudu.

Yatırım yapılabilir seviyenin iki kademe altında

Kuruluş son olarak 15 Aralık'ta yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin kredi notu ve görünümde bir değişikliğe gitmemişti.  13 Temmuz 2018'de BB+'dan BB seviyesine indirmişti. Bu seviye Fitch değerlendirmesine göre yatırım yapılabilir seviyenin iki kademe altında bulunuyor. Söz konusu seviyede değerlendirilen ülkeler arasında Türkiye'nin yanında Brezilya, Sırbistan ve Makedonya bulunuyor.

Diğer önemli kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's'e göre de Türkiye'nin kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin 2 kademe altında yer alırken, S&P Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir seviyenin 3 kademe altında tutuyor.

Türkiye'nin karnesi

Kuruluş                Kredi notu          Görünüm

Fitch                         BB                 Negatif

S&P                          B+                 Durağan

Moody's                    Ba3              Negatif

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 07:01
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