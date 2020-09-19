Fıstık aşılanan yabani menengiç ağaçları gelire dönüştü

SİİRT (AA) - FECRİ BARLIK - Siirt'te orman arazisinde doğal olarak yetişen ve 4 yıl önce fıstık aşılanan yabani menengiç ağaçları, yöre halkı için gelire dönüştü.

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince Siirt, Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Şanlıurfa ve Adıyaman'da yürütülen Özel Ağaçlandırma ve Rehabilitasyon Projesi sonuç vermeye başladı. Bu kapsamda Siirt'in Baykan ilçesinin dağlık kesimlerinde 4 yıl önce fıstık aşılanan yabani menengiç ağaçları da ürün vererek istihdam kapısı oluşturdu.

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Cevdet Çiçek, AA muhabirine, kentte tespit edilen 350 bin dekar alanın 18 bin dekarında aşılama işleminin tamamlanarak üreticiye gelir kapısı haline geldiğini söyledi. Projenin uygulandığı illerde yoğun şekilde çalışmaların sürdüğünü belirten Çiçek, şöyle konuştu:

"Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğümüz, 2010-2020 yılı Özel Ağaçlandırma ve Rehabilitasyon Projesi kapsamında yabani menengiç ağaçlarını aşılayarak ve açık alanlarda dikim yaparak halkın gelir seviyesini yükseltmeye çalışmaktadır. Şu ana kadar Siirt'te yaklaşık 350 bin dekar alan tespit etmiş durumdayız. Bunun 18 bin dekarında Orman Genel Müdürlüğü olarak aşılama işlemlerini bitirdik. Yaklaşık 100 bin dekarı da köylü, Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle imece usulü yapılarak gelir elde edilmeye çalışılmıştır."

- "Ağaçlandırma bedelinin yüzde 65'i hibe olarak veriliyor"



Belirlenen illerde 700 bin dekar aşılanması gereken sahanın mevcut olduğuna dikkati çeken Çiçek, 150 bin dekarın aşılandığını aktardı. Siirt'te geçen yıl elde edilen 20 bin ton fıstığın 12 bin tonunun Orman Genel Müdürlüğünün himayesinde bulunan sahalardan elde edildiğini anlatan Çiçek, şunları söyledi:

"Bu seneki rekolte 30-35 bin ton olarak beklenmektedir. Bu da şu anlama gelmektedir, orman sahasından yaklaşık 20 bin ton fıstık verimi gerçekleşmiş olacaktır. Bakanlığımız bu projeyle Siirt halkına yılda 800 milyon lira değer katmış oluyor. Siirt'te bulunduğumuz sahadan vatandaş 3 yıldan beri ürün alıyor. Her haneye her ay 15 bin lira bir ücret kazandırılmış olacak. Orman sahası içinde olan yerlerde ağaçlandırma bedelinin yüzde 65'i hibe olarak veriliyor, orman köyü olmayan yerlerde yüzde 25 hibe desteği veriliyor."

- Üreticiler memnun

Üretici Mehmet Gümüş de aşılanan yabani menengiçten 10 kat verim alındığını, bunun da üreticiye yıllık 150-200 bin lira arasında gelir sağladığını dile getirdi. Yabani menengiç ağaçlarından fıstık elde etmeye başladıklarına işaret eden Gümüş, "Hem özel ağaçlandırmada hem de yabani menengiç ağaçlarında hasat başladı. Bu proje, bugüne kadar yapılan en verimli projeler arasında. Aşılama ile kısa zamanda iyi bir verim alınabildiğini gördük. Şu an orman arazisinin içinde kullanılmayan alanlarda ekim yapılabiliyor, bu da büyük bir potansiyel demek. Bölge halkı zaten bu projeden çok memnun." ifadelerini kullandı.

Halit Gülümser de projede emeği geçenlere teşekkür ederek "10-12 yıl önce devletten aldığımız desteklemelerin meyvelerini almaya başladım. Devlet, ağaçlandırması ve aşılamasını, biz de bakımını yaptık. Son birkaç yıldır ürün almaya başladım. Benim gibi birçok üretici bu projeden çok memnun. Bu yıl çok iyi bir verim bekliyorum. Allah devlete zeval vermesin." diye konuştu.

Fıstık bahçesinde işçi olarak çalışan Kadir Kişmir de orman arazisinde aşılanan menengiç ağaçlarından çok iyi verim alındığını, devletin hibe desteklemelerinden yararlanmak için birçok üretici gibi kendisinin de orman arazisinde fıstıkçılık yapmak için başvurduğunu söyledi.

