FİSKOBİRLİK üyeleri Bayraktar ile devam dedi
FİSKOBİRLİK'in mevcut başkanı Lütfi Bayraktar, tek listeyle gidilen seçimde 123 oy alarak yeniden başkanlığa getirildi.27 Ocak 2019 Pazar 10:02
Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (FİSKOBİRLİK) 80. Olağan Genel Kurulu, Giresun Entegre Fındık İşleme Tesisi Sosyal Tesisi’nde yapıldı. Mevcut başkan Lütfi Bayraktar başkanlığındaki tek listeyle gidilen seçimde, 138 delegeden 124’ü oy kullandı. Bayraktar, 1 oyun geçersiz sayıldığı seçimde 123 oy alarak yeniden başkanlığa getirildi.
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