Fış fış tatlısı tarifi: Malatya usulü fış fış nasıl yapılır? Kabartma tozuyla yapılan bir tatlı!

Fış Fış Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler

Hamuru için:

2 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

1, 5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Şerbeti için:

2, 5 su bardağı şeker

3, 5 su bardağı su

Bir kaç damla limon suyu

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Fış Fış Tatlısı Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk önce küçük bir tencereye şeker ve suyu alıp kaynatalım. Kaynayınca altını kısıp 7-8 dakika kaynatalım inmeye yakın bir kaç damla limon suyu ilave edip bir taşım daha kaynatıp ocağımızı kapatalım. Soğumaya bırakalım. Daha sonra bir kabın içerisine yumurta ve yoğurdu 2 yemek kaşığı sıvı yağı koyup kaşıkla iyice karıştıralım. İçerisine un ve kabartma tozu tuzu da ilave edip karıştıralım. Hamurumuz kek hamurundan daha koyu kıvamda olacak. Kızartacağımız tencerenin içerisine bol miktarda sıvı yağ koyalım. Ocağımızın altını açalım. Yağımızın kızması lazım. Kızan yağın içerisine 1 er tatlı kaşığı hamur bırakalım ve ocağın altını biraz kısalım. Arkadaşlar içinin pişmesi çiğ kalmaması için hamurlarımızı yüksek ateşte kızartmayalım. Ocağımızın altı kısık şekilde yağın içerisinde kevgir ile çevirerek her yerini iyice kızartalım. Kızaran hamurlarımızın yağını süzüp bir kaba çıkaralım. Tüm hamurlar bitene kadar aynı şekilde yapalım ılıyan hamur kızartmalarımızı soğumuş şerbetimize koyalım. Kızarttığımız hamurlarımı borcama koyup üzerine şerbeti döktün ve ılıyınca dolaba koyalım. Şerbetini çeken fış fış tatlımız servise hazır.