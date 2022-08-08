En güzel ve lezzetli aşure tarifi, malzemeleri ve yapılışı: Tam ölçülü bu tarif hem besleyici hem de bir şifa deposu

Bereketin sembolü aşure hem besleyici hem de bir şifa deposu

Diyetisyen Müge Mertcan, birlik beraberliğin ve bereketim sembolü olan aşurenin içerisindeki birçok besin ile hem besleyici hem de bir şifa deposu olduğunu belirtti.

Diyetisyen Müge Mertcan, Aşure Günü’nde geleneksel tatlılarımızdan olan aşure hakkında bilgiler verdi. Mertcan, “Bereket sembolü aşure ile paylaşımlarımız da artmaktadır. Aşure içindeki kuru baklagiller, kuru meyveler, tahıllar, kuru yemişler ile zengin içeriğe sahip geleneksel tatlılarımızdan biridir. Vitamin, mineral ve lif içeriğinden zengin meyveleri ile dengeli tüketimle aşure ayında beslenmemizde yer almaktadır ” dedi.

Aşurenin faydalarını sıralayan Dyt. Müge Mertcan, aşurenin kabızlık sorunu yaşayanlar için de olumlu etkisi olduğuna değindi. Mertcan, “Aşure içerisine konulan besin çeşitliliği ile vitamin ve mineral bakımından zengindir.

Aşurenin içerisinde A, E, C vitaminleri bulunmaktadır. Enerji verir, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Aşurenin içerisinde üzüm, kayısı gibi kuru meyvelerde yer aldığı için kabızlığı gidermede yardımcı özelliği bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

“FAZLA TÜKETİM KONUSUNDA DİKKATLİ OLUN”

Aşure besleyici bir tatlı olsa da tüketilme oranına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Egekent Diyetisyeni Dyt. Müge Mertcan, şeker oranı fazla olan aşureyi, diyabet hastaların tüketirken dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Fazla tüketiminin yine kalori açısından da dikkat edilmesi gereken bir konu olduğunu söyleyen Dyt. Mertcan, şu uyarılarda bulundu:

“Aşurenin içerisinde kullanılan gerek şeker gerekse de meyve ve kuru yemişlerle kalori alımı fazla olabilmektedir. Bu açıdan porsiyonu dengelemekte fayda var. Aşurenin içeriğine bakıldığında ve sağlık düşünüldüğünde şeker miktarı mutlaka önemsenmelidir. Şeker miktarı azaltılıp meyve ve tarçın miktarı artırılabilir, aynı zamanda şekersiz yapmak isteyenler için şeker yerine alternatif bal gibi doğal tatlandırıcılar da kullanılabilir”

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure günü Muharrem ayının onuncu gününde kutlanıyor. 2022 senesinin Muharrem ayı 30 Temmuz Cumartesi günü başladı ve 8 Ağustos Pazartesi gününe gelen bugün, onuncu gün oluyor ve Aşure Günü olarak kabul ediliyor.

En güzel ve lezzetli aşure tarifi, malzemeleri ve yapılışı: Tam ölçülü bu tarif

Muharrem ayının 10. Günü bilindiği üzere bugün idrak ediliyor. Bugünün en önemli yanı ise Aşure günü olması. Oldukça kolay gibi görünen bu tatlıyı yaparken bazı püf noktalara dikkat etmekte de fayda var. Peki, Aşure nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte en lezzetli ve en güzel aşure tarifi, yapılışı ve malzemeleri...

KLASİK AŞURE TARİFİ

3 su bardağı buğday

1 su bardağı nohut

1 su bardağı kuru fasulye

2 yemek kaşığı kuş üzümü

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 elma

5-6 kuru kayısı

100 g kuru üzüm

1 portakalın rendelenmiş kabuğu

1 limonun rendelenmiş kabuğu

4 su bardağı toz şeker

Üzeri için; Kuru dut, incir, nar, ceviz, tarçın, Antep fıstığı

KOLAY AŞURE TARİFİ NASIL YAPILIR?

Buğdayı bir gece önceden bir taşım kaynatın ve sabaha kadar bekletin. Yine bir gece önceden ıslatılmış nohut ve fasulyeyi ayrı tencerelerde haşlayın. Buğdaya nohut ve fasulyeyi ekleyin. Sırayla kuş üzümü, dolmalık fıstık, ardından küp doğranmış elmaları ve küçük olarak doğranmış kayısıları ve üzümü ekleyin. Üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edin ve karıştırarak pişirmeye devam edin. Son olarak portakal ve limon kabukları ile şekeri ilave edip pişirin. Hafif koyulaşınca ocaktan alın ve kaselere paylaştırın. Üzerine kuru dut, incir, nar taneleri, iri çekilmiş ceviz ve file Antep fıstığı ile tarçın ilave ederek servis edebilirsiniz.

AŞURE YAPILIŞI

Aşure Malzemeleri:

• 500 gram buğday

• 1 su bardağı kuru fasulye

• 1/2 su bardağı nohut

• 1 çay bardağı kuru üzüm

• 10 adet kuru kayısı

• 10 adet kuru incir

• 1 paket vanilya

• 1/2 su bardağı fındık

• 1 adet orta boy elma

• 4 adet karanfil

• 1,5 su bardağı toz şeker

• 5 su bardağı sıcak su

• 1 su bardağı süt

• 1 adet nar

• 1/2 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

• 1 yemek kaşığı tarçın

AŞURE NASIL YAPILIR?

Öncelikle aşure malzemelerinde özellikle dikkat etmeniz gereken noktalar var. Eğer aşure yapımına karar verdiyseniz aşure malzemelerinde kullanılacak ürünlerin bazılarının bir gece önceden ıslatılmış olması gerekir. Aşurelik buğdayı, nohudu ve fasulyeyi bir gece önceden ıslatarak aşure yapacağınız gün hazır hale getirmiş olmalısınız. Bu tarifte dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da aşure tarifinde bahsettiğimiz 1 su bardağı ölçüsü, klasik olarak evlerde kullanılan 200 ml'lik su bardağına denk gelmektedir. Bir gece önceden ıslatılan aşurelik buğday, fasulye ve nohudu süzünüz. Daha sonra aşurelik buğdayı düdüklü tencereye alın. Düdüklüye koyulan aşurelik buğdaya 2 litre su ekleyip kaynatalım. Düdüklü tencerenin düdüğü öttükten sonra 25 dakika daha pişirmeye devam edin ve aşurelik buğdayınız piştikten sonra pişme suyu ile birlikte büyük bir tencereye alın. Kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru inciri küçük küçük doğrayın ve 30 dakika suyun içinde bekletin. Büyük bir tencereye aldığınız aşurelik buğdayınızın altını kısık ateşte açın ve orada pişirmeye devam edin. Boşta kalan düdüklüye bir gece önceden ısladığınız fasulye ve nohudu alın ve üzerine 2 litre su ekleyip kaynatın. Düdük ötmeye başladıktan sonra 30 dakika daha pişirin ve süre tamamlandığında suyu ile beraber aşurelik buğdayın olduğu tencereye ekleyin. Nohut ve fasulyeniz pişerken portakalınızı sıkın ve kabuklarını ufak halde doğrayarak kabukları da yarım saat boyunca başka bir tencere haşlayın. Daha sonra nohut, fasulye ve buğdayın olduğu tencerenizin içine suda beklettiğiniz üzüm, kayısı ve inciri aynı zamanda portakal suyu ve kaynattığınız portakal kabuklarını da ekleyiniz. Tüm karışımı kısık ateşte 20 dakika arada karıştırarak pişirin. Aşureniz yavaş yavaş koyulaşacak ve kıvam almaya başlayacaktır. Kıvamı koyulaşınca şekeri de ekleyip arada karıştırarak 20 dakika daha pişirin. O sırada şeker de eriyecektir ve aşureniz pişmiş olacaktır. Hazır olan aşurenizi servis tabaklarına alın ve üzeri hafif kabuk bağlayıp soğuduğunda kırık fındık, ceviz parçaları ve nar ile aşurenizi süsleyerek servis edebilirsiniz.

AŞURE PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Mümkünse "aşure tenceresi" denen büyük tencerelerden kullanmaya çalışın. Eğer evinizde böyle bir tencere yoksa, geç ısınan, ağzı geniş ve yayvan bir tencere de işinizi görecektir. Öte yandan aşurenin içine konacak malzemelerin bir gece önceden ıslatılarak iyice yumuşatılması gerekir. Aksi takdirde aşurenin içindeki bakliyatlar, meyveler ve diğer malzemeler birbirine yeterince karışmaz, aşurenin kıvamı tutmaz.

Büyük bir tencere aşureyi pişirme süresi 2 saat civarındadır. Bu süre içine eklediğiniz malzemelere göre değişkenlik gösterebilir. Aşurenin piştiğini anlamanın en doğru yolu suyunun yoğunluğuna ve rengine bakmaktır. Muhallebi kıvamına gelen aşurenizi ocaktan indirebilirsiniz.