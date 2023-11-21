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Sosyal Medya Fıs fıs İsmail'den Netanyahu'ya gözdağı
Sosyal Medya

Fıs fıs İsmail'den Netanyahu'ya gözdağı

Yeniakit Publisher
2023-11-21 10:05:00 -

Oyuncu Süleyman Yağcı’nın ”Ey Netanyahu! Kendini savun, Fıs Fıs İsmail geliyor! Laz uşağı geliyor!” sözleri gündem oldu.

Oyuncu Süleyman Yağcı’nın ”Ey Netanyahu! Kendini savun, Fıs Fıs İsmail geliyor! Laz uşağı geliyor!” sözleri gündem oldu.

 

‘Fıs Fıs İsmail’ lakaplı oyuncu Süleyman Yağcı, İsrail Devlet Başkanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik sözleri sosyal medyada gündem oldu. X’te paylaşılan videoda “savaş ucağı”na biner gibi yapan Yağcı’nın ”Ey Netanyahu! Kendini savun, Fıs Fıs İsmail geliyor! Laz uşağı geliyor!” dediği görüldü.

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