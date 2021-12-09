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Gündem 'Fıs Fıs İsmail' yediği kazığı anlattı
Gündem

'Fıs Fıs İsmail' yediği kazığı anlattı

Çocuklar Duymasın dizisindeki Fıs Fıs İsmail rolü ile tanınan Süleyman Yağcıoğlu, hastalanmasına neden olan süreci ilk kez anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 16:17:00 -

Geçtiğimiz aylarda apar topar kalp ameliyatı olan oyuncu Süleyman Yağcı, konuk olduğu 2. Sayfa programında rahatsızlanmasına neden olan olayı anlattı. Gözyaşlarına hakim olamayan oyuncu, "Güvendiğin insan seni hançerlerse acıtır" dedi.

Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı Fıs Fıs İsmail rolüyle hafızalara kazınan Süleyman Yağcı,geçtiğimiz mayıs ayında kontrol için gittiği hastanede aort damarının tıkalı olduğunu öğrenince apar topar ameliyata alındı. Ciddi bir operasyon geçiren oyuncu, bugün TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.

 Gözyaşlarını tutamadı

Yıllarca sağlık sektöründe çalıştığı için düzenli olan kontrollere gittiğini anlatan oyuncu, bir arkadaşından yediği dost kazığından sonra kalp rahatsızlığı geçirdiğini söyledi. Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan sevilen oyuncu, şunları söyledi: İnsanı tanımak ölümle eş değerdir. Bir arkadaş, bir dost sana Allah'tan sonra bir nefes olur. Bir arkadaş dost vardır ki seni zehirler, hayatını bitirir. Bir arkadaşıma sen de kötü çıkarsa ben Bakırköy'e tedaviye giderim dedim ve o da kötü çıktı. İnsan tanımak çok zor. 20 yıllık bir dostumdu. Benim yüreğimi aldı götürdü. Ben çok duygusal bir insanım. Güvendiğin insan seni hançerlerse acıtır. Tedavisi yok yani. Bunu yaşarken kalp rahatsızlığı geçirdim. Bir kalleşliği gördüm diyelim."

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