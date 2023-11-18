Fırtınaya dayanamayan balıkçı tekneleri battı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına, Sevgi Plajı’ndaki balıkçı teknelerini karaya savurdu.



Aydın genelinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi’nde şiddetli fırtına etkili oldu. Sevgi Plajı’nda bulunan bazı tekneler, rüzgarın şiddetine dayanamayarak kıyıya vurdu. Dalgaların boyu 2 metreyi aşarken, açıkta bekleyen balıkçı tekneleri zor anlar yaşadı. Kıyıda demirli bazı tekneler su alırken, rüzgarla birlikte büyüyen dalgalar sebebiyle birçok tekne de kıyıya savruldu.

Fırtına İzmir Foça’da da balıkçı teknelerini batırdı

İzmir’in Foça ilçesinde etkili olan fırtına, bazı balıkçı teknelerini batırdı, rüzgar nedeniyle denizdeki dalga boyu metreleri buldu.

İzmir’de, sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirirken, bazı ilçelerde de şiddetli fırtına etkili oluyor. Hızı zaman zaman artan fırtına, Eski Foça’da hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle, su alan bazı balıkçı tekneleri battı. Dalga boyu rüzgarla beraber yükselerek 3 metreyi buldu, denizde de taşma meydana geldi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle, diğer bağlı vaziyette bekleyen bazı teknelerde de hasar oluştu.