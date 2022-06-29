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Ekonomi Fırtına'nın fiyatı dudak uçuklattı
Ekonomi

Fırtına'nın fiyatı dudak uçuklattı

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde 120 bin liradan satışa çıkarılan yaklaşık 2 tonluk "Fırtına" isimli şarole ırkı kurbanlık tosun alıcısını bekliyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-29 18:48:00 -
Fırtına'nın fiyatı dudak uçuklattı

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde besicilik yapan ve mandırasındaki kurbanlıklarını bayrama hazırlayan İlyas Süzener, 3 yıldır özenle baktığı ve "Fırtına" ismini verdiği şarole ırkı boğayı yaklaşan Kurban Bayramı öncesi satışa sundu.

Günlük 20 kilogram yem yiyen kurbanlık boğayı özenle besleyip büyüten Süzener, "Maşallah" yazıları ile kuşak ve duvak bağlayıp süsleyerek satışa çıkarttı. Yaklaşık 2 ton ağırlığında,1 metre 60 santimetre boyunda ve 3 metre uzunluğunda olan "Fırtına" isimli kurbanlık tosunu alan kişiye sahibi tarafından bir de koç hediye edilecek. Bölgenin en büyükleri arasında yer alan tosun yaklaşan bayram öncesi alıcısını bekliyor.

İlyas Süzener, yaptığı açıklamada "Çekerek'te besicilik yapıyorum. Tosunumuzun cinsi şarole. GÜNLÜK 20 kilograma kadar yem yiyor, kuru besi yapıyorum, özenle bakıyorum. 3 yaşından beri yetiştiriyorum. Hayvanımız 3 metre uzunluğunda ve 1 metre 60 santimetre genişliğinde, canlı 2 ton geliyor. Karkas ağırlığı 1 ton 100 kilogram gelir. 120 bin TL istiyoruz. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun." dedi.

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